Erling Haaland'ın menajeri ve babası transfer için Barcelona ile masaya oturuyor

Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ve kendisi gibi eski futbolcu olan Alf-Inge Haaland, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile bir araya gelecek.

Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merakle beklenen Erling Haaland'ın transferinde oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı.

Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta'nın öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Norveçli oyuncunun menajeri Mino Raiola ve Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland Barselona'ya indi.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Sport'un duyurduğu habere göre iki isim de sabah saatlerinde Barcelona yönetimiyle masaya oturmak için şehre indi ve Joan Laporta'nın yakın bir dostu tarafından karşılandı.

Başkan Laporta'nın ikiliyle bir araya gelerek, Haaland'ın transferindeki şartları öğrenmesi bekleniyor.

#FCB 🔵🔴 #ExclusivaSPORT 🚨



💣 ¡El bombazo del mes y estamos a día 1!



🔥 Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

Devler peşinde

Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland'ın bir dönem forma giydiği Manchester City, genç oyuncunun Molde'deki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United ve Real Madrid de Haaland'ı isteyen takımlar olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Alman devi Dortmund oyuncusu için 150 milyon euro talep ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 31 maça çıkan 20 yaşındaki santrfor bu maçlarda 34 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Dortmund'un Bundesliga'da ilk dört dışında kalmasından mutsuz olan olan Haaland'ın kariyerini gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda sürdürmek istediği biliniyor.