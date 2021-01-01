"Erling Haaland'ın geleceği hakkında görüştük"

Borussia Dortmund Futbol Direktörü Michael Zorc, Norveçli golcünün kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

Avrupa'da transfer haberleri bu sezon özellikle iki isim üzerinde yoğunlaşıyor: Kylian Mbappe ve Erling Haaland. Özellikle Norveçli yıldızın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Borussia Dortmund'un uzun yıllardır futbol direktörlüğünü yapan Michael Zorc, Haaland'ın olası bir transferini konuşmak için ymenajeri Mino Raiola ile bir araya geldiğini açıkladı.

Michael Zorc neler söyledi?

Zorc, Sky Almanya' ya konuyla ilgili kısa bir demeç verdi:

"Çarşamba günü Raiola ile görüştüm. Niyetimizi netleştirdik. Erling ile ilgili uzun vadeli bir plan yapıyoruz.

"Dedikodular hakkında konuşmak zorunda değiliz. Onun uzun zaman bizimle kalacağını düşünüyorum."

Haaland'ı hangi takımlar istiyor?

Dortmund'un golcüsü için Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Manchester United ve Barcelona'nın yoğun ilgisi var.

Haaland ile daha önce çalışan United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, eski öğrencisinin transfer edilmesini çok istiyor.

Haaland bu sezon ne yaptı?

Norveçli golcü, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta sahaya çıktı.

Haaland bu maçlarda 33 gol atarken, 8 de asist yapma başarısını gösterdi.