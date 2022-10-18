Erling Haland'ın geleceğine dair spekülasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Yaz transfer döneminde Manchester City'e katılan ve attığı gollerle Premier Lig'e damgasını vuran Erling Haaland'ın kontratında Real Madrid'e özel bir serbest kalma maddesi olduğu yönündeki iddialar Pep Guardiola tarafından yalanlanırken, Norveçli yıldızın kontratına yönelik spekülasyonlar da sürüyor.

13 maçta 20 gol atan Haaland'ın City sonrasındaki durağı merakla beklenirken, ortaya atılan yeni bir iddia gündemi sarstı.

Real Madrid beklemede

The Athletic'te yer alan haberde Haaland'ın kontratında 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu belirtilirken, bu maddenin 2024'te aktif hale geleceği kaydedildi. Serbest kalma bedeli oyuncunun sözleşme süresi kısaldıkça düşerken, bu durum Haaland'ı kadroya katmayı planlayan kulüplerin iştahını kabartan bir faktör gibi görünüyor.

Haaland'ın kontratındaki serbest kalma bedelinin sadece İngiltere dışındaki kulüpler için geçerli olduğu belirtilirken, Haaland'ın City'de haftada 430 bin euro kazanması golcü oyuncuyu isteyen takımları zorluyor. Haaland'ın adının sıklıkla anıldığı Real Madrid'in santrforu Karim Benzema'nın 2024'te 36 yaşına girecek olması da iddiaları güçlendiriyor.