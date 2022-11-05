Norveçli golcü 90+5'te galibiyeti getiren penaltıyı kullanırken bir hayli gerildiğini söyledi.

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland takımının 2-1 kazandığı Fulham karşılaşmasında 90+5'te penaltı vuruşuyla galibiyet golüne imzasını atarken, maçın ardından yaptığı açıklamada vuruş öncesinde gerildiğini söyledi. Son dakika golünün büyük bir mutluluk yaşattığını belirten golcü oyuncu, üç puanının önemini de vurguladı.

Haaland ne söyledi?

"Penaltı öncesinde gergindim. Hayatımın en gergin anlarından birini yaşadığımı söyleyebilirim ama harika bir şekilde bitti. Son dakikada penaltı kullanmak herkesi gerer ama gerçekten de harika bir duygu ve bunu yaşamayı seviyorum. Bir haftaddır sakat olduğum için takımdan uzaktım. Bu üç puan bizim için son derece önemliydi ve bunu kazandık"

Haaland'ın attığı gol haftaya lider giren Arsenal'in Stamford Bridge'de Chelsea ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Manchester City'yi maç fazlasıyla da olsa liderliğe taşıdı ve bu açıdan da oldukça değerliydi. Joao Cancelo'nun ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü eksik oynayan City'nin ilk golü ise Julian Alvarez'den gelmişti.