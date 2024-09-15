Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz gol rekorunu kırmaya çok yakın

Erling Haaland, bir kulüp için 100 gole en az maçta ulaşma rekorunu kırmak üzere.

Haaland, geçtiğimiz hafta sonu Brentford’a karşı attığı iki golle Manchester City formasıyla toplamda 99 gole ulaştı. Norveçli yıldız, bu başarıyı sadece 103 maçta gerçekleştirerek rekor kırma yolunda ilerliyor.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla çıktığı 105 maçta 100 gole ulaşmıştı.

Haaland, Çarşamba günü Manchester City'nin Inter’e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında gol atarsa, bu rekoru 104 maçta kırarak tarihe geçecek.

Rooney'i geçti

Eğer bu maçta gol atamazsa, Haaland rekoru eşitlemek için 105. maçında, 22 Eylül’de Arsenal’e karşı gol bulmak zorunda kalacak.

Bunun yanı sıra Haaland, Premier Lig’de de bir rekora imza attı.

Bu sezonun ilk dört maçında toplamda dokuz gol atan yıldız oyuncu, Wayne Rooney’nin 2011-12 sezonunda Manchester United formasıyla ilk dört haftada attığı sekiz golü geride bırakarak Premier Lig tarihine geçti.