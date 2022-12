Dünya Kupası arasında kendisini yenilediğini belirten Erling Haaland, Premier Lig'deki rakiplerini uyardı.

Norveçli millî oyuncu, 2022 yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan transfer edildiğinden bu yana 18 maçta kaydettiği 23 golle dünyanın gözdesi haline geldi.

Durdurulamaz olduğunu kanıtlayan Haaland, arka arkaya üç iç saha maçında hat-trick yaptıktan sonra bir sakatlık yaşadı ancak bunu çabuk atlatıp kondisyonunu toparladı.

Norveçli yıldız şimdi Dünya Kupası arasında ise kendisini daha iyi hissediyor.

Ne söylendi?

The National News'e konuşan City'nin yıldızı, Dünya Kupası'na verilen ara ile ilgili şunları söyledi: "Kendimi sıfırlamak için iyi bir fırsat oldu. Elbette her oyuncu Dünya Kupası'nda olmak ister. Orada ülkemi temsil etmek benim hayalim ve bir gün bunu gerçekleştireceğimden emin olmak için çok çalışacağım. Ancak verilen bu ara olumlu oldu. Dinlendim ve birkaç hafta kafamı futboldan uzaklaştırdım. Kendimi geri dönebileceğim en iyi yere koyma şansım oldu. Futbolun tekrar başlaması için can atıyorum."

Büyük resim

22 yaşındaki Haaland, City'de şu ana kadar beklentileri aştı ve İngiltere'de geçirdiği zamanın tadını sonuna kadar çıkarıyor. Yıldız futbolcu, şu ana kadarki performansının sorulması üzerine ise şu yorumu yaptı: "Olumlu oldu. Lige ve takıma uyum sağladığımı hissediyorum ve başlangıçtan memnunum. Ama bu benimle ilgili değil. Bu takımla ilgili, performansımızla ilgili ve sezonun ikinci yarısı şu anda en önemlisi. Kendimizi iyi bir konuma getirdik ve birçok güçlü performans sergiledik, ancak ligde ikinciyiz ve bitirmek istediğimiz yer burası değil."

Haaland'ı ne bekliyor?

City, 22 Aralık'ta Carabao Cup dördüncü turunda Liverpool ile karşılaşacak ve o maçtan altı gün sonra Leeds ile mücadele ederek Premier Lig'e geri dönecek.