Erling Haaland, Al-Nassr'ın sezon öncesi kampına sürpriz bir ziyarette bulunarak Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya geldi.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile buluşmak için Al-Nassr'ın sezon öncesi kampına sürpriz bir ziyarette bulundu.

Norveçli golcü Suudi Arabistan kulübünün antrenman merkezinde Ronaldo ile sohbet ederken görüldü.

Suudi kulübü Al-Nassr, Haaland'ın Senegal yıldızı Sadio Mane ve kulübün sportif direktörü Fernando Hierro ile konuştuğu bir videoyu yayınlarken, Mane, City'nin golcüsüne takımın programı hakkında bilgi verdi ve Pro Lig ikincisi olarak Suudi Süper Kupa'ya hazırlık yaptıklarını söyledi.

City'nin rakibi United

City, Amerika Birleşik Devletleri turundaki tüm sezon öncesi hazırlık maçlarını geride bıraktı. Premier Lig'in son şampiyonu, yeni sezonun ilk resmi maçını bu hafta sonu Community Shield'de Manchester United'a karşı oynayacak.

Geçen sezon City'yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan 27 gol atan Haaland, bu sezon bu rakamı daha da artırmayı umuyor. Pep Guardiola'nın takımı, yeni lig sezonunu 18 Ağustos'ta Chelsea deplasmanında açacak.