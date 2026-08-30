Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Premier Lig'in ikinci haftasında bugün Brighton'a karşı kazanılan 4-3'lük galibiyet sırasında oyuncusu Moises Caicedo'nun sakatlığı hakkında konuştu.

Ekvadorlu orta saha oyuncusu ikinci yarıda sahaya çıktı, ancak bir darbe aldıktan sonra kısa bir süre sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Tribuna sitesi, Alonso'nun maç sonrası açıklamalarını yayımladı. İspanyol teknik direktör şöyle konuştu: "Umarız yeni bir sakatlık olmaz ve bir öncekinden daha ciddi değildir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Temkinli davrandı ve durmaya karar verdi, hissi en iyisi değildi, ama durumunu değerlendirmemiz gerekiyor."

Ve ekledi: "Bir öncekinden daha fazlası değildi. Temkinli davrandı. Hissi en iyisi değildi. Yeni bir şey değildi."

Aynı zamanda Xabi Alonso, yeni transfer kaleci Emiliano Martinez'in performansından oldukça etkilenmiş görünüyordu.

Teknik direktör, Arjantinli kalecinin Chelsea ile ilk çıkışı hakkında şunları söyledi: "İlk etkisinden memnunum. Takımın geri kalanıyla bağ kurmasını sağlayan bu karizma ve auraya sahip."

Şunu da belirtti: "Dün onunla konuştum, maç hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve kendini hazır hissediyordu. İyi bir performans sergilemesi için ona pek çok şey söylememe gerek yok. Kalesini gole kapatmak istiyordu, ama ben ilk etkisinden memnundum."

Xabi Alonso, Pedro Neto'nun 2026 yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Chelsea forması altında bir oyuncu olarak devam edip etmeyeceğini teyit etmekten kaçındı.

İspanyol teknik direktör şöyle dedi: "Futbolda hiçbir şeyin garantisini vermem. Pedro'nun parlak performansından memnundum. Çok enerjiyle oynadı. Bu sezon çok önemli olacak."

Neto, son dönemde hem Manchester City'ye hem de Hilal'e transfer olmasıyla ilişkilendirilmişti; Suudi kulübü de onunla anlaşma konusunda özel bir ilgi göstermişti.