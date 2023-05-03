Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Wout Weghorst'un varisini buldu.

Premier Lig devi Manchester United, bir yandan ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı yaparken diğer taraftan da önümüzdeki sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına devam ediyor.

United'ın, elit seviye bir santrfor aradığı biliniyor. Son dönemde Harry Kane ve Victor Osimhen, Kırmızı Şeytanlar ile anılan yıldızlar.

Fichajes'in haberine göre ise, bu yaz dünya çapında bir golcü isteyen Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Inter yıldızı Lautaro Martinez'i kadrosunda görmeyi arzuluyor.

25 yaşındaki Arjantinlinin Inter ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Serie A devi, Martinez'in ayrılması için 80 milyon Euro talep ediyor.

Erik ten Hag'ın bu talebi, Weghorst'un performansından memnun olmadığını ortaya koyuyor.

Gelen raporlara göre United, Beşiktaş'ın eski yıldızının satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Weghorst, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Burnley'ye dönecek.

Manchester United'ı ne bekliyor?

Premier Lig'de 63 puanla dördüncü sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar, 28. hafta mücadelesinde 4 Mayıs Çarşamba günü Brighton'la karşılaşacak.

Brighton'ın evinde oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Erik ten Hag'ın öğrencileri, bir sonraki hafta ise West Ham deplasmanına gidecek.