Hollandalı menajer, küçük düşürücü mağlubiyetin ardından soyunma odasında oyuncularına adeta eziyet etti.

Manchester United, Premier Lig'de pazar akşamı ezeli rakibi Liverpool'a karşı aldığı 7-0'lık mağlubiyetin şokunu henüz atlatabilmiş değil.

Takıma ağır eleştiriler devam ederken, karşılaşma sonrası United Menajeri Erik ten Hag'ın, oyuncularına ilginç bir ceza verdiği ortaya çıktı.

Neler oldu?

Mirror'da yer alana habere göre Ten Hag, maçın ardından soyunma odasında futbolcularını susturdu ve Liverpool taraftarlarının zafer şarkılarını dinletti.

Hollandalı hoca, rakiplerine bir daha asla bu kadar uysalca teslim olmayacaklarından emin olmak için oyuncularından, bunu motivasyon olarak kullanmalarını istedi.

Manchester United futbolcuları, hocalarının zoruyla bu tezahüratları dinlemek zorunda kaldı.

United'ı ne bekliyor?

Manchester United, 9 Mart Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Betis'i konuk edecek.

Kırmızı Şeytanlar daha sonra Premier Lig'de 12 Mart Pazar günü Southampton'ı ağırlayacak.