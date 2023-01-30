Hollandalı hoca, oyuncuların disiplinini test etmek istediği için United'ı yazın sezon öncesinde Las Vegas'a götürecek.

NE OLDU? Manchester United'ın, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir tur programı hazırladığı iddia edildi. Las Vegas da bu tur kapsamında ziyaret edilen yerlerden biri olacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: Daily Star, United'ın temmuz ayında Las Vegas'ta Allegiant Stadyumu'nda Premier Lig takımlarına karşı maçlar düzenleyeceğini iddia etti. Hollandalı menajer Erik ten Hag'ın Las Vegas gezisini, oyuncularının dikkat dağıtıcı unsurlara karşı nasıl bir tepki vereceğini test etmek için düzenlediği öne sürülüyor.

VE DAHA FAZLASI: United'ın 2023-24 sezonu hazırlıkları için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık üç hafta geçirmesi ve burada hazırlık maçları yapması bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? United, Ten Hag'ın takımın yeni menajeri olarak atanmasının ardından 2022 yazını Tayland ve Avustralya'yı gezerek geçirdi. Kulüp, 2018'den beri ABD'yi ziyaret etmedi.