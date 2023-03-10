Manchester United Menajeri Erik ten Hag, David De Gea'nın Real Betis maçındaki ilginç hareketlerini görmezden gelemeyeceğini söyledi.

NE OLDU? Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Real Betis'i 4-1 yenerek çeyrek final kapsını neredeyse araladı.

Ancak De Gea'nın garip tavırları United taraftarlarının canını az da olsa sıkmış olabilir. İspanyol eldiven özellikle geriden oyun kurarken anlamsız girişimler yaptı. De Gea buna rağmen Betis'in bitiricilik problemi yaşamasıyla paçayı kurtardı. United hocası Ten Hag, kalecisinin hatalarını savunmak için bazı tuhaf açıklamalar sunmaya çalışsa da performansının gözden kaçmadığını itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? United Menajeri maçın ardından gazetecilere De Gea'nın performansıyla ilgili şunları söyledi: "Bugün onu görmezden gelemem. Ama birçok maçta gerçekten iyi iş çıkardı. Bugün olanların sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Belki rüzgâr, belki farklı bir top... Belki bunlarla ilgili sorunları vardı ama üstesinden gelebiliriz. Pazar günü daha iyi iş çıkarır. Biz bunun üzerinde çalışıyoruz, David de bunun üzerinde çalışıyor. Onun geliştiğini görüyoruz ve gelişmeye devam edeceğinden eminim."

DAHA BÜYÜK RESİM: De Gea'nın performansı, bu sezon ilk kez sorgulanmıyor. United'ın, FA Cup 3. Tur mücadelesinde 3-1 kazandığı Everton maçında yediği tek golün sebebi de onun hatasıydı. Tecrübeli file bekçisi, geçen ay kulüpte Peter Schmeichel'ın gol yememe rekorunu kırdı. Ancak Ten Hag'ın bu yaz yeni bir kaleci için transfer pazarında olacağı düşünülüyor. Brentford'dan David Raya listenin başında yer alırken, geriden oyun kurma konusunda daha yetenekli olan kalecilere odaklanılacağı gelen bilgiler arasında.

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DE GEA'YI NE BEKLİYOR? Betis ve Liverpool maçlarındaki kötü performansına rağmen İspanyol kaleci, pazar günü United'ın Southampton'ı konuk edeceği maçta muhtemelen ilk 11'de olacak.