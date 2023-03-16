Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Arsenal'in bu sezon kondisyon açısından şanslı olduğunu öne sürdü ve şanssızlıklardan yakındı.

NE OLDU? Real Betis ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçından önce konuşan Erik ten Hag, Manchester United'ın en iyi oyuncularının kenarda vakit geçirmesi nedeniyle bir türlü ritim yakalayamadıklarını söyledi. Hollandalı hocanın şikâyetine paralel olarak bu hafta da Alejandro Garnacho'nun ciddi bir şekilde sakatlandığı ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Tüm sezona baktığınızda, bu şekilde bazı aksilikler yaşadık. Sadece bir maçta kadromuz tamamen hazırdı ve taktiksel bir yaklaşımla takımımı mükemmel bir şekilde seçebildim. O da evimizde oynadığımızı Manchester City maçıydı. Her seferinde bir oyuncu; cezası, sakatlığı ya da hastalığı nedeniyle oynayamıyor.

"Bununla iyi başa çıkmalıyız ama Arsenal'in kadrosu her zaman tamamen müsait."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ten Hag, Arsenal'de Gabriel Jesus'ın neredeyse sezonun yarısını kaçırdığını söylemeyi ihmal ederken, Emile Smith Rowe'un sakatığını da unuttu.

Bu arada Liverpool ve Chelsea de sakatlıklar konusunda korkunç süreçlerden geçti. Liverpool uzun süredir Luis Diaz, Diogo Jota ve Thiago'yu fena halde özledi. Chelsea ise uzun zamandır N'Golo Kante, Mateo Kovacic ve Reece James'ten yoksun kaldı.

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MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Kırmızı Şeytanlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde perşembe akşamı Real Betis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. United daha sonra 19 Mart'ta FA Cup çeyrek final karşılaşmasında Fulham'ı konuk edecek.