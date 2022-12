Hollandalı menajer, Katar'dan Arjantin'le dünya şampiyonu olarak dönen Lisandro Martinez'in hedef haline geleceğini söyledi.

NE OLDU? Martinez, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'a geri döndü ve kısa bir süre sonra Kırmızı Şeytanlar için yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Savunma oyuncusu, yazın Ajax'tan geldiğinden bu yana beri Old Trafford'da savunmanın kalbinde oldu. Ancak şimdi Manchester United Menajeri Ten Hag, Katar'da Arjantin ile zafer kazanan stoperin oyununu geliştirmek zorunda kalacağını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Geri döndü ve şimdi kendisine olan güveninin daha da arttığını görebilirsiniz. Çok mutlu, ancak şimdi iki ayağı da yere basmalı. Çünkü artık her maçta bir Dünya Kupası şampiyonu olduğunu ve her rakibinin kendisine daha fazla odaklanıp onu yenmeye çalışacağını biliyor. Bu yüzden daha iyisini yapması gerekiyor. Eminim Dünya Kupası'nda oynayan her oyuncu bundan sonra daha iyi bir oyuncu olacak."

BÜYÜK RESİM: Manchester United, Dünya Kupası başarısının ardından Martinez'i tekrar kullanılabilir hale getirmekten heyecan duyacak. Stoper, turnuvadan önce Premier Lig'de her zaman ilk 11'deydi ve yeni kulübüyle şimdiden taraftarların favorisi haline geldi. Ten Hag, Martinez'in Dünya Kupası galibiyetinin takımına 2023'te kupalar için ilham vermesini umuyor olacak.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Kırmızı Şeytanlar, 2022'ye yılbaşı gecesinden önce akşam üzeri Wolves'a karşı sahada olacak ve ardından 3 Ocak'ta Bournemouth'u konuk edecek.