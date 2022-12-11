Manchester United, kasım ayında Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı ve Erik ten Hag, ocak ayında onun yerine birini alacağına dair söz verdi.

Ronaldo'nun Manchester United'daki ikinci dönemi, geçen ay Piers Morgan ile yaptığı çarpıcı röportajın ardından üzücü bir şekilde sona erdi. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Portekizlinin ardından Old Trafford'da bir boşluk oluştu ve Ten Hag, Ronaldo'nun yerine birini alma sözü verdi.

Ne söylendi?

Bir yedek oyuncuyla sözleşme imzalama olasılığı hakkında konuşan Ten Hag, şunları söyledi:

"Evet, ancak bunu yalnızca doğru oyuncuyu bulduğumuzda yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her fırsatta araştırma yapıyoruz ve bu fırsat geldiğinde işi bitirebiliriz."

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Hücum hattını güçlendirme sözü vermesine rağmen Hollandalı menajer, isim vermekten kaçınarak sözlerine şöyle devam etti: "Belirli oyuncular hakkında yorum yapamam. Bunu asla yapmayacağım. Oyuncuların sözleşmeleri var ve buna saygı duyuyorum, ancak emin olun ki biz doğru oyuncuları almak için arka planda çalışıyoruz."

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Manchester United'ı ne bekliyor?

Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'e dönmeden önce İspanya'da kamp yaptı. Dünya Kupası tatilinden sonraki ilk maçları 27 Aralık'ta Nottingham Forest'a karşı.