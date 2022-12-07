Erik ten Hag, ayrılığın ardından Cristiano Ronaldo ile ilgili ilk kez konuştu
Son zamanlarda Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a ile adı geçen Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a TalkTV'de verdiği çarpıcı röportajın ardından karşılıklı rıza ile Manchester United'dan ayrıldı.
Ten Hag, o röportajda Ronaldo'nun eleştirilerinin hedefinde olan isimlerden biriydi. Ancak Hollandalı menajer, doğrudan bir yanıt vermek yerine geleceğe bakma arzusunu dile getirdi.
Ne söylendi?
Sözleşmesi önümüzdeki yaza kadar devam edecek olan Ronaldo'nın erken ayrılması üzerine Ten Hag, MUTV'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "O artık gitti ve geçmişte kaldı. Şimdi ileriye ve geleceğe bakıyoruz."
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Ronaldo'nun gitmesiyle birlikte United patronu, genç oyuncuların Dünya Kupası'ndan sonra anahtar bir rol alabileceğini öne sürdü. Ten Hag, takımın sezon başında Brighton ve Brentford'a karşı aldığı sürpriz mağlubiyetlerden bu yana ne kadar yol kat ettiğini de tartışarak şunları ekledi: ''Bir organizasyonu değiştirmek zaman alır. Ancak üst düzey futbolda asla zamanınız olmaz. Rakipler sizi öldürmek istiyorlar ve bu oldu. Hızlı bir şekilde buna uyum sağlamamız gerekti ve bence kadromuz müthiş bir iş çıkardı. Zihniyetimiz ve oyun tarzımız değişti. Bu süreci aynı şekilde devam ettirmeliyiz.''
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Erik ten Hag'ı ne bekliyor?
Üst düzey uluslararası oyuncular Dünya Kupası'ndayken United, Cadiz ve Real Betis'le dostluk maçları ayarladı.
Ten Hag, 21 Aralık'ta Old Trafford'da Burnley ile oynanacak olan Carabao Cup maçında takıma liderlik edecek.
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