Eredivisie'de "boşa harcanan" bir oyuncuydu, ama şimdi değeri 30 milyonun üzerinde

Christos Tzolis Hollanda'ya uyum sağlayamadı. FC Twente, Yunan oyuncunun kiralık sözleşmesini erken feshetti. Ron Jans'a göre bu, yapılması gereken "insani" bir hareketti. Şimdi 24 yaşındaki oyuncu Club Brugge'de büyük ses getiriyor ve kırk milyon avroluk bir transfer hiç de imkansız değil. Oyuncu, "Gizli Hazineler" köşesi için Voetbalzone'a hikâyesini anlatıyor.

Yazan: Lars Capiau

Christos Tzolis'in ailesinin evinde, hangi yatak odasının ona ait olduğunu anlamak zor değil. Üzerinde dev bir PAOK logosu bulunan tek kapı, Yunan oyuncunun gecelerini nerede geçirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Tzolis, yatak odasının kapısını açarken dikkatli olmak zorunda, aksi takdirde sayısız madalya, flama ve kupa, duvara oyulmuş raflardan yere düşecek.

“Bu benim en sevdiğim,” diyor 19 yaşındaki Tzolis, Golden Boy belgeselinde bir yerden bir kupa alırken. Üzerinde “İstanbul’daki bir gençlik turnuvasının MVP’si” yazan kusursuz gümüş kupa. “Neden mi? Çünkü Wesley Sneijder bana bunu takdim etti. Bu yüzden bu kupa en iyisi.”

Tzolis, 2014 kupasını avuçlarında tutarken gururla gülümsüyor. Bu somut anılar, çocukluk yatak odasını özel bir yer haline getiriyor. Christos Tzolis, küçük bir çocukken ilk kez Yunanistan’daki sahalarda koşuşturmaya başladığında dört yaşındaydı. Bunu Selanik’in hemen dışındaki mütevazı bir kulüp olan Doxa Pentalofos’ta yaptı ve o yaşta o takımda oynayan en genç oyuncu oldu.

Doxa’nın ana sahasındaki yedek kulübesinde dört adet mavi plastik sandalye eksik. Tribünde de birkaç tane daha eksik ve uzun – ve aslında tek – kenar tarafındaki çatıdan geriye pek bir şey kalmamış. Yine de Tzolis burada kendini evinde hissediyor. “Futbolda ilk adımlarımı burada attım,” diyor gülümseyerek. “Burada harika anlar yaşadım.”

Dört ile sekiz yaşları arasında, PAOK kapısını çalana kadar Doxa’nın biraz solmuş çimlerinde koşturup durdu. Tzolis, kulübün gençlik akademisine katılmak ister miydi? Cevap evetti, ancak temkinli bir “ama” da vardı. Forvet, Het Laatste Nieuws’e verdiği röportajda şöyle hatırlıyor: “PAOK benimle sözleşme imzaladı, ancak Doxa sezonun sonuna kadar kendileriyle oynamamı istedi.”

"Bu yüzden cumartesi günleri önce PAOK için oynuyordum, sonra da diğer maça gitmek için arabayla yola çıkıyorduk. İki maç arasındaki süre o kadar kısaydı ki, arabada formamı değiştirmek zorunda kalıyordum." PAOK'taki gençlik yılları hafızasına (ve odasına) kazınmış durumda. FC Barcelona ile oynadıkları dostluk maçını kesinlikle asla unutmayacak. PAOK, İspanyol devinden Katalonya'yı ziyaret etmek üzere bir davet almıştı. Aradan on yıl geçmesine rağmen, Tzolis bu konuyu anlatırken hâlâ yüzü gülüyor. "Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum!"

“Barcelona ile oynadık ve onları 2-1 yendik – harika bir deneyimdi. Turnuvayı çok sayıda insan izlediği için bunu kendimizi tanıtmak için bir fırsat olarak gördük. Aynen öyle de oldu.” Tzolis muhteşem bir gol attı ve o gün La Masia’da bulunan yetenek avcıları üzerinde mükemmel bir izlenim bıraktı.

“O zaman farkında değildim; bunu ancak daha sonra öğrendim. Barcelona ilgileniyordu, ama ben çok gençtim. Sonunda işler yolunda gitmedi.” Tzolis’in yeteneği PAOK’ta şüphe götürmez bir gerçek – burada bir zamanlar genç takımlardan birinde 48 maçta 100 gol atmıştı.

Bu nedenle, Tzolis ailesi ciddi mali kriz nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında Yunanistan halkı büyük bir hayal kırıklığına uğradı. “Mali kriz sırasında iş açısından durumumuz pek iyi değildi,” diye hatırlıyor Tzolis’in babası. “Bu yüzden ailece Almanya’ya taşınmaya karar verdik.”

Tzolis yeni çevresine, okuluna ve arkadaşlarına, ama her şeyden önce futbola uyum sağlamak zorundaydı. Almanya’da, SV Alemannia ve SC Rosenhöhe gibi pek tanınmayan kulüplerin gençlik takımlarında, alıştığından daha düşük bir seviyede oynadı. Ancak Tzolis ailesi vatan hasreti çekmeye başladı ve bu nedenle 2018’de memleketlerine döndüler.

Orada PAOK onu kollarını açarak karşıladı ve Yunanistan topraklarındaki ilk gençlik maçında, bir zamanlar sağ bek olarak kariyerine başlayan bu yıldırım hızındaki forvet, hemen üç gol attı. Almanya'da futbol yeteneğini kaybetmemişti. A takımdaki ilk maçına Olympiacos karşısında çıktı ve hemen bir sonraki maçta ilk golünü attı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında, Beşiktaş'a karşı attığı iki gol ve yaptığı bir asistle ilk on birdeki yerini sağlamlaştırdı. A takımda 57 maça çıktıktan sonra, on dokuz yaşındaki Tzolis ikinci kez kanatlarını açtı. Bu seferki hedefi Almanya değil, İngiltere'ydi.

Norwich City, yetenekli Tzolis'i PAOK'tan koparmak için kendi transfer rekorunu kırmaya hazırdı. Transfer bedeli 11 milyon avro oldu. Premier Lig'de kesinlikle başarılı olamadı. Yıllar sonra, Yunan oyuncu bu durumu omuz silkerek geçiştiriyor. “Bununla ilgili ne diyebilirim ki? Sadece oynadığım dakikalara bakın. Şimdi buna gülmek zorundayım. Bütün bir sezonda 800 dakikadan az.”

“Sezonun bitmesine beş maç kala, Norwich matematiksel olarak küme düşmeyi garantilemişti. O beş maçta kaç dakika oynadığımı biliyor musunuz? Sıfır! Hem de benim için çok para ödemişlerdi. Bugüne kadar hala kulübün en pahalı transferiyim. İngiltere’de futbolun çirkin de olabileceğini öğrendim. PAOK’ta her şey her zaman istediğim gibi giderdi.”

Bu değerli bir ders, diyor bir sonraki sezon FC Twente’ye kiralanan Tzolis. O dönemde Enschede’de teknik direktörlük yapan Ron Jans, onun gelişinden “son derece memnun” kalmıştı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Tzolis hâlâ diz sakatlığıyla boğuşuyordu ve Virgil Misidjan’ı ilk on birden çıkaramadı.

Karar Jans'a kalmıştı: Twente kiralamayı yarıda kesmeli miydi? Evet, teknik direktör öyle düşünüyordu. "Seçenekleri değerlendirdik ve çocuğun biraz eriyip gittiğini görebiliyordum. Sakatlanmıştı ve sonrasında yedek olarak çıktığı maçlar da çok zordu. İnsani yön de önemli," dedi Jans, 1Twente'ye.

Bunlar, kariyerinin en zor yılları. Tzolis her zaman neşeli, mutlu ve dost canlısıdır. “Bu benim doğam. Bakın, bir futbolcu olarak harika bir hayatınız var. Hobim mesleğim ve neredeyse tüm hayallerimi genç yaşta gerçekleştirdim.” Her maçtan önce Tzolis parmaklarıyla haç işareti yapar. Christos’un en büyük kahramanlarının İsa ve Meryem Ana olması tesadüf değildir.

İkinci bir kiralık transfer, onu tekrar rayına oturtmayı amaçlıyordu. Tzolis Almanya'ya geri döndü, bu kez ikinci lig takımı Fortuna Düsseldorf'a. 22 gol (ve 7 asist) ile sol kanat oyuncusu ligin en golcü oyuncusu oldu. En büyük dezavantajı ise, yükselmeyi başaramamış olmaktı. VfL Bochum karşısında, kısmen Tzolis'in iki asistine de teşekkür edilerek elde edilen 3-0'lık üstünlük, rövanş maçında tamamen heba edildi.

Doğal olarak Fortuna, Tzolis'in kiralama sözleşmesinde belirtilen satın alma opsiyonunu kullandı, ancak Yunan oyuncu Almanlar için uzun vadeli bir çözüm değildi. Üç gün sonra, Club'ın 6,5 milyon euro ödeyerek geri aldığı Tzolis, Brugge'ye döndü. Belçika'da geçirdiği altı ayın ardından, tam anlamıyla kendi elementindeydi.

2025 takvim yılında Tzolis 25 gol atar ve 23 asist yapar. Bu inanılmaz istatistiklerle Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Vangelis Pavlidis ve Michael Olise’nin ardından ikinci sırada yer alır. Bu nedenle 30 milyon avronun üzerindeki teklifler, Mavi-Siyahlılar tarafından doğrudan çöpe atılır.

“Christos, her hafta kendini kanıtlayan bir oyuncu,” diyor eski kulüp teknik direktörü Nicky Hayen, artık kulüpten ayrılmış olsa da, kendi yetiştirdiği oyuncudan bahsederken. “Sadece istatistikler veya tehlikeli hücumları açısından değil. Zihniyeti de onu çok değerli kılıyor. Takıma çok iyi uyum sağlıyor. Her gün birlikte çalışmak isteyeceğiniz örnek bir profesyonel.”

Ailesi de aynı fikirde. “Kararlı ve ayakları yere sağlam basıyor. Sessiz ve çalışkan bir çocuk,” diyor annesi, Altın Çocuk’u anlatırken. Hemen ekliyor: “Ve yemek konusunda çok seçici!” Tzolis bunu inkar edemez.

“Geçen yaz, buraya yeni gelmiştim, Hollanda’ya bir antrenman kampına gittik. Her akşam masada tzatziki vardı. Sanırım onu yemeyen tek kişi bendim. Ve herkes sadece güldü. O zamandan beri bana ‘Tzatziki’ demeye başladılar.”

Belçika basını da ‘Tzatziki’nin oldukça isabetli bir portresini çizebiliyor. “Sevimli, eğlenceli bir adam, ama spot ışığında olmayı seviyor. Sahada parlamak ve saha dışında takdir görmek istiyor.” Bu yüzden Tzolis, Ocak ayında Altın Ayakkabı ödülünü kaçırdığında ‘yıkılmıştı’.

“Hayal kırıklığına uğradım mı? Evet, uğradım. Çünkü dürüst olmak gerekirse, bunu hiç beklemiyordum,” dedi Yunan oyuncu, Ardon Jashari ödülü kazandıktan sonra. Belçika’da gazeteciler “formda büyük bir düşüş”ten bahsediyor. “Altın Ayakkabı ödülünü kaçırdığından beri, zihinsel olarak zorlanıyor. Bunu sadece performansında değil, yüzünde de görebilirsiniz.”

Ancak artık istatistikler ve Tzolis yeniden uyum içinde. Son dört lig maçında attığı üç gol ve yaptığı iki asistle – üstelik Atlético Madrid’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da bir gol atarak – form düşüşü sona ermiş gibi görünüyor. Anlaşılan o ki: Tzolis form düşüşlerinden hiç hoşlanmıyor.