Enzo ve Real Madrid arasında yeni bir gelişme

Arjantinli Enzo Fernández, şu dönemde yeniden Real Madrid'in ilgi odağı haline geldi.

Birkaç ay önce Enzo, Real Madrid'e hayranlık sinyalleri göndermekten çekinmemişti, ancak bu açıklamaları nedeniyle Chelsea tarafından uzaklaştırılmıştı.

Bunun ardından Enzo'nun Real Madrid'e transfer olma ihtimali giderek azaldı ve bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı tahminleri arasında adı bile geçmez oldu.

Ardından Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho devreye girdi. Mourinho, West Ham'ın orta saha yıldızı Matheus Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor, ancak oyuncu Manchester United'a daha yakın görünüyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Enzo yeniden Real Madrid'in ilgi alanına girdi, ancak Santiago Bernabéu'ya transferi kolay olmayacak.

Chelsea, 2032 yazına kadar sözleşmesi bulunan Enzo'yu bırakmak için yaklaşık 140 milyon euro istiyor.

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