Enzo ve City yüzünden: Chelsea, Real Madrid'e darbe vurdu

Chelsea, Roma orta saha oyuncusu Fransız Manu Koné ile anlaşmanın eşiğine gelerek Real Madrid'in gelecekteki transfer planlarına güçlü bir darbe vurmaya yaklaştı. Koné, kendisi de Manchester City'ye transfer olmaya yaklaşan Arjantinli Enzo Fernandez'in beklenen alternatifi olacak.

Sky Sports'a göre, Chelsea Koné'yi yaklaşık 52 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak için Roma ile anlaşmaya yaklaştı. Bu transfer, Londra kulübü ile Manchester City arasında Enzo Fernandez'in satışına ilişkin görüşmelerin sürdüğü bir dönemde geliyor.

Rapora göre Chelsea, Fransız milli oyuncuyu, yaklaşık 140 milyon sterlin karşılığında City'ye gitmeye yakın olan Enzo'nun ayrılığını telafi etmek için ideal seçenek olarak görüyor. Öte yandan iki kulüp, görüşmeler kapsamında İngiliz kanat oyuncusu Jamie Gittens'ın kiralık olarak Roma'ya transferini de ele alıyor.

Transferin önemi yalnızca Chelsea ile sınırlı değil; aynı zamanda Koné'yi gelecekte orta sahasını güçlendirmek için en önemli hedefleri arasına koyan Real Madrid için de bir darbe niteliği taşıyor.

İspanyol AS gazetesine göre, Real Madrid'in gözlemcileri Fransız oyuncuyu bir süredir takip ediyor ve Roma'daki performansını izlemek için maçlarında hazır bulundular. Oyuncu, önümüzdeki transfer dönemlerinde takımın orta sahasını güçlendirecek adaylar listesine girmişti.

Gazete, Kraliyet kulübü yönetiminin bu transfer döneminde yeni transfer yapmama kararını netleştirdiğini, ancak Premier Lig kulüplerinin oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçebileceği beklentisiyle Koné dosyasını gelecek için açık tuttuğunu belirtti. Nitekim şu anda Chelsea ile bu durum yaşanıyor.

25 yaşındaki Koné'nin Roma ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Top kapma ve ikili mücadelelerdeki gücü, presteki zekâsı ve pas isabetindeki yüksek başarısı sayesinde Avrupa'nın en önemli defansif orta saha oyuncularından biri kabul ediliyor. Geçen sezon İtalya Serie A'da pas isabet oranı yüzde 90'a ulaştı.

Oyuncu ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'yla sergilediği güçlü performanslarla değerini artırdı; Aurelien Tchouameni'nin yokluğunu telafi ederek Irak, Norveç, Paraguay ve Fas karşısında dikkat çeken bir oyun ortaya koydu.

Koné'nin Chelsea'ye transferi, tamamlanması halinde, gelecekteki en önemli hedeflerden birinin Real Madrid'in hesaplarından çıkması anlamına gelecek. Bu transfer, yaz transfer sezonunun son saatlerinin en önemli sürprizlerinden biri olabilir.

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