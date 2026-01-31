Enzo Maresca Chelsea'den ayrıldıktan sadece bir ay sonra yeni bir takımla göreve başlayabilir

Leicester City, kulüp tarihindeki şampiyonluk sezonunun mimarlarından biri olan Enzo Maresca’yı King Power Stadyumu’na sürpriz bir dönüş için yeniden gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Foxes yönetimi, sezonun geri kalan bölümünde takımı ayağa kaldırmak adına İtalyan teknik adamla görüşmeler gerçekleştirdi.

Maresca, Leicester City’de geçirdiği tek sezonda kulübü Premier League’e geri döndürmüş ve taraftarların önemli bir bölümünün takdirini kazanmıştı. 45 yaşındaki teknik adam, bu başarının ardından Chelsea’nin başına geçmiş ancak Stamford Bridge’deki görev süresi beklendiği gibi gitmemişti.

İtalyan çalıştırıcının Chelsea kariyeri, kulüpte geçirdiği çalkantılı 18 ayın ardından Yeni Yıl Günü’nde sona ermişti.

Leicester City, Marti Cifuentes ile yollarını ayırmasının ardından Andy King’i geçici teknik direktör olarak görevlendirdi. Ancak kulüp yönetiminin asıl hedefinin, sezon sonuna kadar kısa vadeli bir anlaşmayla Enzo Maresca’yı yeniden takımın başına getirmek olduğu belirtiliyor. Yönetim, Maresca’nın hem kulübü tanıması hem de daha önce elde ettiği başarılar nedeniyle bu süreçte en doğru isim olduğuna inanıyor.

Foxes cephesi, Maresca’nın yalnızca Leicester City tarafından değil, Tottenham başta olmak üzere birçok üst düzey kulüp tarafından da yakından takip edildiğinin farkında.

Ayrıca Manchester City’de Pep Guardiola’nın olası bir ayrılık kararı alması durumunda, Maresca’nın bu kulüpte de güçlü destekçileri olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Leicester City, başarılı teknik adamı en azından yaz aylarına kadar elinde tutmak istiyor.

Leicester'ı Premier Lig'e taşımıştı

2023-24 sezonunda Leicester City ile dikkat çekici bir performans sergileyen Maresca, her ne kadar taraftarlarla zaman zaman fikir ayrılıkları yaşamış olsa da, Championship’te dört kez “Ayın Menajeri” ödülüne layık görülmüştü. Kulüp, halen play-off umutlarını tamamen kaybetmemişken, bu son hamlenin sezonu kurtarabilecek bir adım olabileceğini düşünüyor.

İtalyan teknik adama, yaz sonrasına kadar uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı bilinse de, cazip bir teşvik paketi sunulduğu belirtiliyor. Hem İtalya’dan hem de İngiltere’den birçok kulübün radarında olan Maresca’nın vereceği karar merakla bekleniyor.

Maresca’nın Chelsea’den ayrılığı ise oldukça gergin bir sürecin ardından gerçekleşmişti. Stamford Bridge’deki 18 aylık görev süresi, kulüp yönetimiyle yaşanan ilişkilerin ani şekilde bozulmasıyla sona erdi. Aralık ayında Everton karşısında alınan Premier League galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalar, ayrılığın sinyallerini vermişti.

Maresca, o dönemde “Son 48 saat, kulübe katıldığımdan beri geçirdiğim en zor zamanlardı çünkü birçok kişi beni ve takımı desteklemedi” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerle taraftarları mı kastettiği sorulduğunda ise, “Taraftarları seviyorum ve taraftarlarımızdan çok memnunuz” yanıtını vermişti. Daha sonra medyaya yaptığı açıklamada ise, herkesin görüş bildirebildiği bir çağda yaşandığını ve eleştirilere saygı duyduğunu vurgulamıştı.

Chelsea’den ayrılışının ardından Enzo Maresca, kulüple geçirdiği dönemi duygusal bir mesajla değerlendirdi. İtalyan teknik adam, Chelsea kariyerinin Konferans Ligi ön eleme turlarıyla başladığını hatırlatarak, kulübü hak ettiği noktada bırakmanın huzurunu yaşadığını söyledi. Maresca, Chelsea taraftarlarına teşekkür ederken, Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin kariyerinde her zaman özel bir yere sahip olacağını vurguladı.

Chelsea kulübü de resmi bir açıklama yayımlayarak Maresca’ya teşekkür etti. Kulüp açıklamasında, İtalyan teknik adamın UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başarılarında önemli rol oynadığı belirtilirken, sezonun kalan bölümünde hedeflere ulaşabilmek adına bir değişikliğin gerekli görüldüğü ifade edildi.