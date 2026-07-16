Enzo Fernández, İngiltere taraftarlarına sataşmaya devam ediyor

Arjantin milli takımının orta saha oyuncusu Enzo Fernández, Çarşamba akşamı ABD’nin Atlanta kentinde oynanan 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup etmelerine katkıda bulunduktan birkaç saat sonra, İngiliz taraftarları kışkırtmaya devam etti.

Fernández, 85. dakikada Lionel Messi'nin pasıyla Arjantin'in beraberlik golünü attı ve İngiltere'nin finale yükselmeye çok yaklaştığı bir anda dünya şampiyonunu maça yeniden dahil etti.

Fransız "RMC" kanalına göre, golün ardından Arjantinli orta saha oyuncusu, ellerini kulaklarına koyarak İngiliz taraftarların yönüne doğru yöneldi ve bu kutlaması tartışmalara yol açtı.

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Chelsea'de forma giyen Fernández, sahada yaptıklarıyla yetinmedi, "Instagram" hesabı üzerinden de İngilizleri kışkırtmaya devam etti. Arjantin milli takımındaki takım arkadaşları Lionel Messi ve Leandro Paredes ile birlikte gülerken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Fernández, fotoğrafın altına "En mutlu günler" yazısını ekledi.

Fernández, bu paylaşıma İngiliz grup Oasis’in ünlü “Wonderwall” şarkısını eklemeyi tercih etti. Bu hamle özellikle dikkat çekti, zira söz konusu şarkı İngiliz taraftarlar tarafından sürekli olarak söyleniyordu ve “Üç Aslanlar”ın Dünya Kupası’ndaki galibiyet kutlamalarıyla özdeşleşmişti.

Fernández şimdi dikkatini Dünya Kupası finaline çevirecek. Önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçında, Arjantin’in üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.