Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, takımının UEFA Süper Kupa şampiyonluğu sırasında ortaya koyduğu karakteri övdü ve kısa bir hazırlık döneminin ardından galibiyetler almanın kolay bir iş olmadığını vurguladı.

Paris Saint-Germain, Avusturya'nın Salzburg şehrinde çarşamba akşamı oynanan maçta Aston Villa'yı 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazandı.

Enrique maçın ardından "Canal+" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şaşırmadım, çünkü oyuncularımı çok iyi tanıyorum ve kapasitelerini biliyorum. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi, son derece karmaşık bir işti."

İspanyol teknik adam, RMC kanalının öne çıkardığı sözlerinde şunları ekledi: "Takımın ortaya koyduğu performansa dikkat çekmemiz gerekiyor, çünkü elinizde yalnızca birkaç günlük antrenman olduğunda bu hiç de kolay değil."

Enrique, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında zamanın darlığından ve oyuncularının çoğunun, 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra izinden dönmelerinin ardından maçlara çıkacak hazırlığa sahip olmamasından yakınmıştı.

Enrique oyuncularının zihniyetini ve rekabet etme yönündeki sürekli isteklerini överek şöyle açıkladı: "Bu oyuncuları motive etmek çok kolay, çünkü yaptıkları işi seviyorlar. Bence durum neredeyse ideal."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kupaları üst üste kazanmak son derece zor, bu yüzden elde ettiğimiz başarının tadını çıkarmalıyız; ancak aynı zamanda her şeyi yeniden kazanmaya çalışmak için hırslı ve profesyonel olmalıyız."

Paris Saint-Germain teknik direktörü, sözlerini takımın hedeflerine dair net bir mesajla noktaladı: "İşte sahip olduğumuz hırslar bunlar."

Paris Saint-Germain, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve ikisi Süper Kupa'da olmak üzere üst üste 4 Avrupa kupası kazandı.