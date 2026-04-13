Enrique, Liverpool maçından önce "tekrar eden karar" almak zorunda değil

Nispeten sakin bir ortamda Paris Saint-Germain, Anfield Stadyumu'nda Liverpool ile oynayacağı belirleyici maça hazırlanırken, takımın Avrupa macerasının nasıl sonuçlanacağına dair büyük bir merak hakim.

PSG, yarın Salı günü "Kırmızılar"ın konuğu olacak ve ilk maçta elde ettiği 2-0'lık galibiyet avantajını da beraberinde getirecek. Paris ekibi bu karşılaşmada yarı finale yükselmeyi garantilemek istiyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Paris ekibinin İngiltere'ye gitmeden önceki hafta sonu kampında kayda değer bir gelişme yaşanmadığını doğruladı.

Teknik direktör Luis Enrique'nin yönetimindeki takım, Paris'te Liverpool'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkmayı neredeyse garantilemişti.

Enrique'nin takımı, yarın Salı günü oynanacak kıtasal turnuvanın çeyrek final rövanş maçı hazırlıkları kapsamında bugün Pazartesi günü Anfield Stadyumu'nda antrenmanlara yeniden başlıyor.

Gazete, Paris ekibinin kadrosunda önemli bir dönüşün yaşanacağını öngördü. Bradley Barcola, 17 Mart'ta Chelsea'ye karşı oynanan maçta (3-0) sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan kurtulduktan sonra kadroya katılmaya hazır görünüyor.

Gazete, bu hazırlıkların Luis Enrique için nispeten ideal koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekti. Enrique, bu sezon ilk kez iki maç üst üste aynı ilk 11'e güvenebilecek.

Bunun nedeninin, Fransız Futbol Federasyonu'nun geçen Cumartesi günü oynanması planlanan Lens ile oynanacak lig maçını 13 Mayıs'a erteleme kararı olduğunu bildirdi.

Monaco, Barcelona ile önemli bir hamle yapmayı düşünüyor

Klopp, Salah'ın Liverpool sonrası geleceğini öngörüyor... "Onun gibi bir oyuncu görmedim"



Paris Saint-Germain ilk maça şu kadroyla çıktı:

Kaleci: Matvey Savonov.

Defans: Achraf Hakimi - Marquinhos - Willian Pacho - Nuno Mendes.

Orta saha: Zaire Emre - João Neves - Vitinha.

Forvet: Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia - Désiré Doué.