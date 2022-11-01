Milli futbolcu Enes Ünal, 2022 yılında attığı 15 golle La Liga'nın bu süre içerisinde en çok gol sevinci yaşayan ikinci ismi oldu.

La Liga'da Getafe'nin 1-0 kazandığı Elche deplasmanında takımının galibiyet golünü atan Türk golcü Enes Ünal, 2022-2023 sezonundaki gol sayısını dörde yükseltti.

Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan Enes böylece yılın bitmesine iki ay kala La Liga'da Fransız yıldız Karim Benzema'nın ardından en çok gol atan ikinci oyuncu olmayı da başardı.

Geçen sezon sergilediği üst düzey performansla geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Benzema 2022 yılında Real Madrid adına 17 gole imzasını atarken, Enes ise 15 gol kaydetti.

Bonservisi yükseldi

Geçen sezondan bu yana ligdeki en etkili santrforlardan biri olan Enes'in bu performansı bonservis bedelinin yükselmesini de beraberinde getirdi.

CIES'e göre takımıyla kontratı 2025'te sona erecek olan milli oyuncunun değeri 25 milyon euro olurken, 25 yaşındaki oyuncuyu 9 milyon euro karşılığında Villarreal'den transfer eden Getafe'nin yaptığı yatırım takdir topladı.

Bursaspor altyapısından yetişen Enes 2015'te 3 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olurken, 2017'de 14 milyon euro karşılığında Villarreal'e imza atmıştı.