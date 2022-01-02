Enes Ünal attı: Getafe, La Liga lideri Real Madrid’i devirdi!

La Liga'da 2022 yılı bir sürprizle açıldı. Lider Real Madrid, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'ye konuk oldu.

Son dönemde formunu bulan Enes Ünal, lideri de boş geçmedi ve 9. dakikada bulduğu gol ile takımını galibiyete taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Real Madrid bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Getafe ise aldığı bu çok değerli galibiyetle kümede kalma umutlarını sürdürdü.

Savunmada Eder Militao'nun hatasında araya giren Enes Ünal, düzgün bir vuruşla Real Madrid kalecisi Courtois'i geçmeyi başardı. 83 dakika süre alan milli futbolcumuz, oyunda kaldığı süre boyunca golünün yanı sıra etkili bir performans sergiledi.

Enes Ünal'ın sezon performansı

Bu sezon Getafe ile 19 maça çıkan Enes Ünal, özellikle son dönemde gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İlk 11'de çıktığı 15 maç olan milli forvet, bu karşılaşmalarda 6 gol attı. La Liga'da ise 1 kez haftanın takımına seçildi.

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