Endonezya'da futbol faciası: 129 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı

Endonezya'da dünya futbol tarihinin en büyük olaylarından biri yaşandı.

Endonezya'da futbol maçında yaşanan büyük izdiham, yüzlerce can kaybına neden oldu.

Polisin, yaşanan arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda en az 129 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Olaylar hangi maçta yaşandı?

Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok ciddi olaylar çıktı.

Olaylara polisin müdahalesi gecikmedi ve ardından yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Bu esnada yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenlerin olduğu belirlendi. Ayrıca, stat çevresinde çok sayıda araç, çıkan olaylarsonucu zarar gördü.

Öte yandan, Endonezya'nın güvenlikten sorumlu bakanı Mahfud MD, Instagram'dan yaptığı açıklamada Kanjuruhan Stadyumu'nun kapasitesinin 38 bin olmasına rağmen 42 bin bilet satıldığını iddia etti.

Olayların ardından Endonezya Ligi'nde bu haftaki maçlar ertelendi.