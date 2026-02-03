En pahalı oyuncusu yılda 7 milyon kazanan Milan, Juventus'un 12 milyonluk yıldızının peşinde

Juventus’un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, sakatlık sürecinin son bölümünü tamamlamak üzere kulübün antrenman tesislerine geri döndü. Ancak yıldız forvetin Torino’daki geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basınına göre Milan, Chelsea ve Newcastle, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Vlahovic’i bedelsiz olarak kadrosuna katmak için fırsat kolluyor.

La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre Vlahovic, Juventus’taki rehabilitasyon sürecini tamamlamak için yeniden Torino’ya döndü. Aralık ayında ameliyat olan Sırp futbolcu, iyileşme sürecinin ilk bölümünü Belgrad’da kişisel kondisyoneriyle birlikte geçirmişti. 25 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün Mart ayını bulması bekleniyor.

Vlahovic henüz saha çalışmalarına başlamadı ancak Juventus’un Continassa’daki tesislerinde kulübün kondisyonerleriyle birlikte çalışarak sezonun son iki ayına tam hazır hale gelmeyi hedefliyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ediyor.

Juventus'ta kalma ihtimali var

Yıldız golcünün Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Taraflar arasında aylardır süren görüşmelerin ilerleme kaydedemediği belirtiliyor. Vlahovic’in Juventus’ta kalmaya tamamen kapalı olmadığı ifade edilirken, yıllık 12 milyon euro olan maaşında indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulanıyor.

Calciomercato.com’a göre Newcastle United ve Chelsea, son dönemde Vlahovic’in durumunu yakından sorguladı. Milan’ın da Sırp golcüye ilgisinin devam ettiği belirtiliyor. Ancak Milan’ın, kulüp içindeki maaş dengeleri nedeniyle Vlahovic’in mevcut ücretini karşılamasının zor olduğu ifade ediliyor. Rossoneri’de en yüksek maaşı alan oyuncuların Rafael Leao ve Mike Maignan olduğu ve bu iki ismin yıllık 7 milyon euro kazandığı hatırlatılıyor.

Öte yandan daha önce çıkan haberlerde Bayern Munich ve Barcelona’nın da Vlahovic’in yaz aylarında bedelsiz transfer edilmesi ihtimalini yakından takip ettiği öne sürülmüştü.

Juventus cephesinde belirsizlik sürerken, Vlahovic’in sakatlıktan dönüşü ve sezonun son bölümünde göstereceği performansın, yıldız golcünün kariyerindeki bir sonraki adımı belirlemesi bekleniyor.