En Nesyri'yi ikna edemeyen Juventus, futbol tarihinin en kritik golünü kaçıran yıldızı transfer etmeye hazırlanıyor

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Randal Kolo Muani, Ocak transfer döneminde Juventus’a geri dönmeye olumlu yaklaşıyor. Bu gelişme üzerine Bianconeri, Fransız forvet için Tottenham Hotspur ve Paris Saint-Germain ile görüşmelerini hızlandırmayı planlıyor.

Sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Kolo Muani’nin bonservisi PSG’de bulunuyor. Oyuncunun Juventus’a dönme isteğinin, kulüpler arasındaki pazarlıklarda belirleyici olabileceği ifade ediliyor. İtalyan devi, Fransız yıldızı ayrılığından yalnızca altı ay sonra yeniden Allianz Stadyumu’na kazandırmayı hedefliyor.

Kolo Muani, 2024-25 sezonunun ikinci yarısını Juventus’ta kiralık olarak geçirmiş ve Serie A, Coppa Italia ile Kulüpler Dünya Kupası’nda toplam 20 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Fransız forvetin, Torino’ya dönüşe sıcak bakması kulüp yönetimini de cesaretlendirmiş durumda.

Tottenham sözleşmeyi feshetmeye hazır

Juventus Direktörü Giorgio Chiellini, Çarşamba günü yaptığı açıklamada temkinli bir dil kullandı. Chiellini, “Kolo geçen sezon bizimle çok mutluydu, ancak şu anda Juventus oyuncusu değil. Herkes takımı güçlendirmek ve teknik direktöre daha fazla seçenek sunmak istiyor, fakat belirli oyuncular için net oranlar veremem” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yaz Juventus, Kolo Muani’yi 2025-26 sezonunda kadroda tutacak bir anlaşmaya varamamış ve tercihini Loïs Openda’dan yana kullanmıştı. Bu karar, transferin son gününde Kolo Muani’yi Tottenham’a kiralayan PSG cephesinde rahatsızlık yaratmıştı.

Tuttosport’un iddiasına göre Tottenham, Kolo Muani’nin kiralık sözleşmesini erken sonlandırmaya hazır. Ancak Sky ve Gazzetta, Spurs yönetiminin oyuncunun geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar vermediğini öne sürüyor. Juventus ise oyuncunun isteğini avantaja çevirmek için süreci yakından takip ediyor.

Kolo Muani 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasının son dakikasında kaçırdığı kritik golle akıllarda kalmıştı.