Emsalsiz bir karar aldı: Mbappe'nin annesi Fransa'da geniş çaplı tartışma başlattı

Fransız spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve emsalsiz bir adım olarak nitelendirilen bir gelişmede, Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin annesi Fayza Lamari, oğlunun hisselerinin büyük çoğunluğuna sahip olduğu Malherbe Caen kulübünün tesislerinde cep telefonu kullanımına katı bir yasak getirdi.

Geniş bir okuyucu kitlesine sahip Fransız "L'Équipe" gazetesinin haberine göre Fayza, bu kesin kararı kulüpteki genç yeteneklerin gelişimini desteklemek, akıllı cihazların yol açtığı dikkat dağınıklığından uzak bir şekilde oyuncular arasında uyum ve birlikte yaşama ruhunu teşvik etmek amacıyla aldı. Ancak gazete, geçen sezon üçüncü lige acı bir düşüş yaşayan kulüpte Lamari'nin resmi görevini ya da idari rolünü açıklamadı.

Cesur karara resmi övgü

Malherbe Caen'in yeni spor direktörü Mathieu Bodmer, Fayza Lamari'nin kararını övmekte gecikmedi ve bunu kulübe daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda doğru yönde atılmış stratejik bir adım olarak niteledi.

Bodmer basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mbappé ailesinin gençlerle ilgili projesi ilgimi son derece çekiyor. Eğitim, konaklama, beslenme ve insani destek alanlarında hayata geçirilenleri görseydiniz, harcanan çabanın büyüklüğünü fark ederdiniz."

Heyecanla şöyle ekledi: "Fayza, antrenman merkezinde cep telefonu kullanımına tam bir yasak getirdi. Gençlerin birbiriyle sohbet etmesini, etkileşim kurmasını ve eskisine kıyasla çok daha iyi bir şekilde bir arada yaşamasını sağlayan harika ve cesur bir karar bu."

Dev yatırım

Real Madrid'in mevcut yıldızı Mbappé, Eylül 2024'te Caen kulübünün mülkiyetinin büyük çoğunluğunu ele geçirmişti. "Coalition Capital" adlı yatırım fonu aracılığıyla 15 milyon euro değerinde dev bir yatırım yaparak zor durumdaki kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın almış, ayrıca birikmiş borçlarının büyük bir bölümünü de ödemişti. Kalan yüzde 20'lik hisse ise yönetim kurulunun mevcut başkanı Pierre-Antoine Capton'a ait.

Taraftarlardan sert eleştiriler

Ne var ki Mbappé ve ailesi, öfkeli Malherbe Caen taraftarlarının sert eleştiri dalgasıyla karşı karşıya. Taraftarlar, kulübün üçüncü lige gürültülü düşüşünün tüm sorumluluğunu onlara yüklüyor. Bu düşüş, köklü kulübün tarihindeki en kötü felaketlerden biri sayılan tarihi bir çöküş olarak görülüyor.

Bu sert eleştirilere yanıt veren Bodmer şu yorumu yaptı: "Bu eleştirilerin kesinlikle haksız olduğunu düşünüyorum. Bunu yalnızca Kylian kulübün ana sahibi olduğu için söylemiyorum, çünkü Mbappé ailesinin gelişinden önce de zaten var olan ciddi zorluklar mevcuttu. Evet, yaşananlar yıllar boyunca birikmiş hataların doğal bir sonucu; kriz yaşayan tüm kulüplerde olduğu gibi. Koşulların son derece karmaşık ve riskli olduğu bir dönemde yaptığı cesur yatırıma büyük saygı duyuyorum."

Müdahaleden uzak profesyonel bir ilişki

1998 ile 2003 yılları arasında Malherbe Caen forması giymiş olan Bodmer, Mbappé ile olan doğrudan ilişkisinin niteliği sorulduğunda, yeni görevine başladığından bu yana onunla henüz doğrudan konuşmadığını doğruladı.

Kendinden emin bir şekilde şöyle açıkladı: "İletişim kurmaya gerçekten ihtiyaç duyacağımız gün, bu doğal ve kendiliğinden gerçekleşecek. Kylian'ın yönetmesi ve odaklanması gereken olağanüstü bir futbol kariyeri var. Bana gelince, en büyük keyfim ve en yüce hedefim, Kylian'a şunu söyleyebilmek: Dinle, bizi asla dert etme, işleri tam bir yetkinlik ve profesyonellikle biz yöneteceğiz."

Perde arkasındaki gerçek yönetici

"L'Équipe" gazetesi, Bodmer'in Mbappé'nin annesi Fayza Lamari ile çok daha kolay ve esnek bir şekilde iletişim kurduğunu vurguladı. Lamari, Malherbe Caen'in işlerini günlük olarak yönetmek için hatırı sayılır bir zaman ve somut bir çaba harcıyor. Resmi görevi hâlâ net olmasa da bu durum, onu kulüp içindeki stratejik kararların alınmasında en etkili kişi hâline getiriyor.