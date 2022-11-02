Kamerunlu futbolcunun sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Barcelona ve Inter'in eski yıldızı Samuel Eto'nun, geçtiğimiz hafta Thierry Henry ile ilgili yaptığı açıklama hâlâ gündemde.

Kamerunlu efsanenin, Henry'nin kendi seviyesinde bir futbolcu olmadığını dile getirmesi oldukça tepki çekti.

Bu tepkilerden biri de spor yazarı ve yorumcusu Emre Özcan'dan geldi. Özcan, Eto'o'nun Henry'i kendisinden ziyade Anelka ile kıyaslamasını 'meczupluk' olarak yorumladı.

Ne söylendi?

Socrates'te haftalık yayımlanan Tardini Büfe programında konuşan Emre Özcan, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Samuel Eto'o, aslında Henry'den uzak bir oyuncu değil. Benzer standartların oyuncuları. Ancak bence açıklama fiyasko.

"Çünkü Eto'o orada, 'Henry, Anelka'nın seviyesinde değildi. Benim seviyemde hiç değildi' diyor. Henry'i Anelka ile karşılaştırmak meczupluk.

"Anelka benim çok sevdiğim ve yetenekli bulduğum bir oyuncudur. Ama bunu sahaya çok az yansıtabilmiş bir futbolcu. 25 yaşında Türkiye'ye gelen bir oyuncuyu Henry ile kıyaslayamazsın. Dalga konusu olursun. Henry gibi oyuncular 25-30 yılda bir gelir.

"Eto'o da en az Henry kadar golcüydü. Benzer kalitelerin oyuncuları olmalarına rağmen ben Henry'i daha önde görüyorum. Tabii bu tartışmaya açık bir konu. Ama Anelka karşılaştırması kesinlikle fiyasko."

Bu arada Eto'o, Barcelona'da Henry ile Real Madrid'de ise Anelka ile takım arkadaşıydı.