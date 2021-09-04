Emre Demir'in Barcelona'daki rolü belli oldu

Katalan devine katılmaya hazırlanan genç oyuncunun yeni takımındaki maliyeti ve rolü netlik kazandı.

Avrupa'nın beş büyük liginde transfer dönemi kapanırken, Lionel Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona, Kayserispor'un genç yıldız adayı Emre Demir ile büyük oranda anlaşmaya vardı. İspanyol basınından Mundo Deportivo Emre'ye tam sayfa ayırırken, genç oyuncu Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir'e benzetildi.

Emre'nin de Yusuf ile aynı soyada sahip olmasına rağmen ikilinin akraba olmadığı belirtilirken, her iki oyuncunun da solak olmasına vurgu yapıldı. Emre'nin Yusuf'un aksine daha çok merkezde oynadığı ifade edilirken, iyi top sürme yeteneğine ve şut kalitesine sahip olduğu belirtildi.

Jordi Batalla imzalı haberde Emre'nin kara verme mekanizmasını geliştirmesi gerektiği ancak bu durumun bu yaşta bir oyuncu için normal olduğu ifadelerine yer verildi.

Yaz kampına katılacak

Emre'nin 15 yıl 299 günle Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmasına vurgu yapılırken, genç oyuncunun yıllar önce La Masia'ya giderek Barcelona ile deneme antrenmanlarına katıldığı ancak burada kalmayıp, Kayserispor'a döndüğü belirtildi. Genç oyuncunun Barcelona'nın efsane ismi Johan Cruyff gibi 14 numarayı giymesi ilginç bir detay olarak paylaşılırken, Barcelona'nın bu transfer için planlaması da paylaşıldı.

Katalan ekibinin Emre için Kayserispor'a 2 milyon euro ödeyip, Emre'nin 2022 yılına dek Kayserispor'da kalmasına izin vermesi beklenirken, Emre gelecek sezon Barcelona kadrosuna katılacak. Gelecek yaz Barcelona ile yaz kampına katılacak Emre'nin A takım kadrosunda kalıp kalmayacağına da bu kamptaki performansına göre karar verilecek.

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