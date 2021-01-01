Emre Belözoğlu'ndan Kevin Mirallas açıklaması

Gelecek sezon için nokta atışı transferler yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Kevin Mirallas ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç başkanlığa yeniden aday olurken bir yandan da transfer çalışmaları yürütülüyor.

Sarı - lacivertlilerin Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sporx'te yer alan habere göre, Emre Belözoğlu, "Kevin Mirallas ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok." dedi.

Sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak başlayan Erol Bulut, gelecek sezon için Gaziantep FK ile anlaştı. Genç teknik adam Belçikalı yıldızın takımda tutulmasını istiyor.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 28 karşılaşmada sahaya çıkarken bu maçlarda beş gol atarken, altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de belirsizlik var

Başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Ali Koç, yola Emre Belözoğlu ile devam edilip, edilmeyeceğini açıkladı.

Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen genç çalıştırıcı, sarı - lacivertlileri uzun süredir bekledikleri şampiyonluğa ulaştıramamıştı.

Emre Belözoğlu yönetiminde 1o karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda bir mağlubiyet, iki beraberlik ve 7 galibiyet alarak 23 puan toplamıştı.