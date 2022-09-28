Beşiktaş altyapısından yetişen ve yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Serie A takımı Torino'nun yolunu tutan milli futbolcu Emirhan İlkhan, İtalya'ya adapte olmaya çalıştığını söyledi. İtalyan basınından Tuttosport'a konuşan Emirhan, 14 yaşındayken futbolu bırakmanın eşiğine geldiğini ancak futbola olan sevgisinin bu kararının önüne geçtiğini belirtti.

"İstanbul'da antrenman sahası bize çok uzaktı. Babam her gün bana eşlik edemiyordu. Her gün toplu taşıma ile gidip gelemiyordum. Gidip akşam dönüyordum. Çok fazla ders de çalışamıyordum. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz.

5 yıldan fazladır bu formayı giyiyordum ve devam etmemin imkansız olduğunu düşündüm. Benim gibi bir çocuğun İstanbul'da tek başına dolaşması tehlikeli olurdu. Abim bana çok yardım etti.

Bana, 'Sahip olduğun yetenekle burada duramazsın. Zaten binlerce kez fedakarlık yaptın. Her şeyi birden bırakamayız. Sana yardım edeceğim. Sen bunu hak ediyorsun. Eğer iyi bir futbolcu olamazsan vay başına' dedi.

Kendisine çok şey borçluyum"