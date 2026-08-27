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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Çeviri:

Emiliano Martínez transferini tamamladı: Aston Villa düşük bir bonservis bedeliyle yetindi

Transfers
Aston Villa
Chelsea

Emiliano Martínez, Aston Villa'dan ayrılmaya çok yakın. Fabrizio Romano'nun da aralarında bulunduğu kaynakların aktardığına göre kulüp, Chelsea ile anlaşmaya vardı ve Londra ekibi Birmingham temsilcisine yaklaşık 8,7 milyon euro ödeyecek.

Martínez bir süredir, sözleşmesinin 2029 ortasına kadar devam ettiği Villa'dan ayrılmak istiyordu. Kulüp, Parma'dan Zion Suzuki'yi yeni birinci kaleci olarak kadrosuna kattı, ancak Marco Bizot da Villa adına dramatik geçen ilk haftada kendisini gösterme fırsatı buldu.

33 yaşındaki Martínez, kısa süre önce Juventus'a transfer olmaya da çok yaklaşmıştı. Arjantinli file bekçisi, Yaşlı Kadın lakaplı kulüple kişisel şartlarda anlaşmıştı, ancak kulüpler bonservis bedeli konusunda uzlaşamamıştı.

Juventus, rotasını Guglielmo Vicario'ya (Tottenham Hotspur) çevirirken hayal kırıklığı yaşayan Martínez de Villa'ya geri döndü. Ancak İngiliz kulübü ondan çıkmak istiyordu ve oyuncuyu Chelsea'ye önerdi.

Chelsea, Villa'nın teklifini bir süre değerlendirdikten sonra kabul etme kararı aldı. Martínez için ödenecek bonservis bedeli, Villa'nın kısa süre önce Juventus'tan talep ettiği 15 milyon euronun belirgin şekilde altında.

Chelsea'de kaleci Robert Sánchez, geçen hafta sonu Fulham karşısında güçlü bir izlenim bırakmadı. Teknik direktör Xabi Alonso, Martínez ile birlikte Stamford Bridge'de kaleyi daha istikrarlı bir isme emanet etmeyi umuyor.

Mike Penders da Alonso için bir seçenek. 21 yaşındaki Belçikalı, geçen sezonu kiralık olarak RC Strasbourg'da geçirerek tecrübe kazandı. Strasbourg da Chelsea gibi (kısmen) BlueCo'nun yönetimi altında bulunuyor.

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