Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez, Lionel Messi'nin ülke başkanından daha çok sevildiğini söyledi.

Arjantin Millî Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, Hırvatistan maçında rakip kaleci Dominic Livakovic hakkında Lionel Messi ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Tecrübeli eldiven, ayrıca süperstarın Arjantin'de, ülkenin başkanından bile daha çok saygı duyduğunu ifade etti.

Martinez, Messi'nin 50 yaşına kadar futbol oynayabileceğini de sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

FootballersLives TV'ye konuşan Martinez, Hırvatistan maçında Messi ile yaptığı fikir alışverişini şöyle anlattı:

"Maçtan önce Leo ile konuşmuştuk. Livakovic'in, penaltıyı kullanan futbolcudan adım beklediğini ve alçak toplarda başarılı olduğunu fark ettik.

"Tabii ki karar veren her zaman Leo'dur, fakat her zaman fikirlerimizi sorar ve bizi olabildiğince dinler."

Messi'nin Arjantin için önemine de değinen Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Messi bir kahraman olarak ülkesini temsil ediyor. Hatta Arjantinliler, Messi'ye ülke başkanından daha fazla saygı duyuyor.

"Messi istesin Arjantin halkı 24 saat evden çıkmaz. O bir numara. O bir kahraman. O bir ilham kaynağı.

"Bence Messi 50 yaşına kadar oynayabilir. Kompleks işleri basitleştiriyor. Kısa ama çok güçlü bir oyuncu."

Emiliano Martinez ve Lionel Messi'yi ne bekliyor?

36 yıllık Dünya Kupası zaferi çeken Arjantin, Katar 2022'de finale yükselmeyi başardı. Harika bir turnuva geçiren Messi, pazar akşamı Fransa ile oynanacak final maçında yine takımın en büyük kozu olacak.

Emiliano Martinez de kalesinde güven vererek takımın kupaya uzanmasına yardım etmeyi umuyor.