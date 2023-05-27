Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'in Dünya Kupası'nda unutulmaz anları var, ancak birisi çok özel...

NE OLDU? Martinez, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltı atışları sonrası yendikten sonra Lionel Messi'nin gelip kendisine sarıldığı anda resmen ölü gibi olduğunu açıkladı.

Wout Weghorst maçın son dakikalarında 2 gol atarak Hollandalıları maça geri döndürürken Arjantin, Portakallar'a karşı iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.

120 dakikalık zorlu mücadelenin ardından Martinez, yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu ve Tangocular'ın yarı finale kalmasını sağladı.

NE SÖYLEDİLER: Arjantinli oyuncu, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yerde adeta ölü gibiydim. Biri bana sarıldı ve 'Yaptığına inanamıyorum, bizi yine kurtardın' dedi.

"Kafamı yukarı kaldırıp baktığında Lionel Messi olduğunu gördüm. Messi yanıma geldi ve bana bu övgüyü yaptı.

"İşte o an, her zaman kalbimde olacak ve asla unutamayacağım" dedi.

BÜYÜK RESİM: Aston Villa kalecisi, biri çeyrek finalde Hollanda'ya karşı olmak üzere turnuvada iki kez Arjantin adına kahraman oldu.

Ve ardından maçın bir kez daha berabere bittiği Fransa'ya karşı finalde maçında, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kaldırmasına büyük bir katkı sundu.

30 yaşındaki kaleci, Arjantin için gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Altın Eldiven ödülünü kazandı.

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