Arjantin'in kupaya uzanmasında en önemli rollerden birini oynayan Emiliano Martinez, soyunma odasının da yıldızı oldu.

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynayan deneyimli kaleci Emiliano Martinez Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinin ardından Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe ile dalga geçti. Arjantin'in2-0 öne geçtiği maçı attığı iki golle 2-2 getiren Mbappe uzatma dakikalarında beraberliği bir kez daha sağlasa da takımının kupayı finalde kaybetmesinin önüne geçemedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Arjantin'in kalecisi Martinez'in soyunma odasında takım arkadaşlarından Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istediği görüldü.

İkisi de ödül aldı

2020 yılında Arsenal'den Aston Villa'ya transfer olan Martinez, Katar'daki Dünya Kupası'nda en iyi kaleciye verilen Altın Eldiven ödülünü alırken, Mbappe ise organizasyonu sekiz golle gol kralı olarak tamamladı ve Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Maçın ardından şampiyonluk için çok acı çektiklerini belirten Martinez, kontrolün kendi ellerinde olduğunu düşündükleri sırada Fransa'nın yeniden maça ortak olduğunu söyledi.

Arjantin'den çok genç yaşta ayrıldığını hatırlatan Martinez, "İngiltere'de oynamak için evimden çok erken ayrıldım. Bu şampiyonluğu yaşamayı her zaman hayal ettim" dedi.