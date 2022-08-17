Kırmızı Şeytanları, eski ihtişamlı günlerine döndürebilecek bir gelişme yaşanabilir.

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı bir gönderisinde Manchester United'ı satın almak istediğini belirten bir açıklama yaptı.

United taraftarlarının, Glazer ailesinin sahipliğinden hoşnutsuzluğu son zamanlarda net olarak dile getiriliyor ve Kırmızı Şeytanlar, şu anda bir başka hayal kırıklığı yaratan transfer dönemine katlanmak zorunda.

Uzun vadeli bir transfer hedefi olan Frenkie de Jong'u almaya hiç yakın değiller, aynı zamanda Marko Arnautovic ve Adrien Rabiot ile de bağlantılılar.

United'ın bu transfer politikasından dolayı taraftarlar oldukça tepki gösteriyor.

Sahada da işler aynı derecede felaket bir şekilde ilerliyor ve United, Premier Lig'deki ilk iki maçında Brighton'a 2-1 ve Brentford'a 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Elon Musk, United'ı satın almak için ne dedi?

Musk, çarşamba günü ilginç bir sosyal medya paylaşımıyla United hayranlarını çok heyecanlandırdı.

Siyasi eğilimleri hakkında başka bir güncelleme yaptıktan sonra, Tesla CEO'su şu şekilde devam etti:

"Ayrıca, Manchester United'ı satın alıyorum. Hoş geldiniz."

Bu açıklama, sadece İngiltere'de değil tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

Bir kullanıcı tarafından ciddi olup olmadığı sorulduğunda Musk, konuya dair net bir cevap verdi:

"Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka.

"Herhangi bir spor takımı satın almıyorum.

"Gerçi bir takım alacak olursam bu Manchester United olurdu.

"Çünkü, çocukluğumda United'ı tutuyordum."

United'ı Glazers'tan başka kim satın alabilir?

Musk, son zamanlarda bir devralma ile bağlantılı olan tek kişi değil. Kulübü ilk kez 1989'da sadece 10 milyon Euro karşılığında satın almaya çalışan Michael Knighton'dan da olası bir alıcı olarak bahsediliyor.

Bu ayın başında konuşan Knighton, Old Trafford'da 'düşmanca bir devralma' planladığını iddia etti.

"Futbol hakkında çok az şey bilen beceriksiz ve açıkçası işe yaramaz bir sahibimiz var.

"Herkes bu futbol kulübünde yeni bir sahiplenmeye ihtiyacımız olduğunu biliyor ve bu benim amacım.

"İyi ilerleme kaydediyorum, insanlarla konuşmaya devam ediyorum, bazı iyi taahhütlerim ve iyi finansmanım var.

"Şu anda teklif belgesi üzerinde çalışıyoruz. Unutmayın, bu düşmanca bir teklif."

Knighton, bu açıklamayı yaptı ve düşmanca bir teklif dediği için kulübün, resmi olarak satılık olmadığı ortaya çıkıyor.

Daha fazlası için:

Manchester United süperstarı Cristiano Ronaldo'dan medyaya: "Gerçeği biliyorlar"