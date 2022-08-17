Portekizli yıldız, son dönemde kendisi hakkında yapılan haberlerden epey rahatsız görünüyor.

Portekizli yıldız, son günlerde Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağına dair birçok haberle gündeme geliyor.

Özellikle, yeni menajer Erik ten Hag ile takım kurulumunda aynı fikirde olmadığı yazılırken onun, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda forma giymek istediği biliniyor.

Ancak, son zamanlarda hakkında yapılan haberlerden fazlasıyla bunalmış gibi görünüyor.

Cristiano Ronaldo, Old Trafford'daki geleceğiyle ilgili devam eden spekülasyonlara sosyal medyadan yayımladığı bir gönderide yanıt verdi.

Ne söylendi?

cr7.o_lendario tarafından yayınlanan bir gönderiye "Röportaj yaptıklarında gerçeği biliyorlar" dedi.

"Medya yalan söylüyor. Bir defterim var ve son birkaç ayda yaptığım 100 haberden sadece 5'i doğru çıktı.

"Nasıl olduğunu hayal edin. Bu ipucuna sadık kalın."

Portekizli süperstar, yaptığı bu açıklamayla medyanın gerçekleri çarpıttığını net bir şekilde ifade etti.

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Ronaldo'nun medyaya patlaması, Portekizli futbolcunun transfer döneminin kapanmasından hemen önce geldi.

Kırmızı Şeytanlar sezona feci bir başlangıç yaptı ve takımın Ronaldo'nun ayrılma arzusundan olumsuz etkilendiğine dair endişeler var.

Bu nedenle, henüz Ronaldo ve United arasında net bir gelecek görünmüyor ve bu belirsizliğin en kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

Çünkü takımdaki diğer futbolcular, ortaya çıkan bu belirsizlikten dolayı mutsuz hissediyorlar.

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