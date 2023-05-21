El Salvador'da futbol felaketi: 12 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, Cumartesi gecesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da meydana gelen hazin olay hakkında açıklama yaptı.

Olay, yerel takım Alianza ile Santa Ana merkezli Fas takımı arasında Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçın yaklaşık 16. dakikasında meydana geldi ve maç daha sonra yarıda kesildi.

Yaşanan olay hakkında, "kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağını da söyleyen Cumhurbaşkanı Nayib Bukele tarafından "benzeri görülmemiş" ifadesi konuşuldu.

Felaketin, kapılar kapatıldıktan sonra çok sayıda taraftarın sahaya girmeye çalışması sırasında meydana geldiği ve yetkililerin bazı taraftarlara sahte bilet satıldığını söylediği aktarıldı.

Yerel medya, taraftarların stadyum girişindeki barikatları yıkmaya çalıştığını gösteren görüntüler paylaştı.

Daha sonra çekilen görüntülerde, insanların acil servis ekipleri tarafından sedyelerle götürüldüğü ve taraftarların, yerdeki insanlara yardım ettiği görüldü.

Ne söylendi?

Kurtarma Komandoları ilk yardım grubundan bir gönüllü gazetecilere şunları söyledi: "Kapıyı aşan taraftarlar resmen çığ gibiydi.

"Bazıları tünelde mahsur kaldılar. Diğerleri tribünlere ve ardından sahaya ulaşmayı başardı ve inanılmaz bir izdiham vardı."

El Salvador Sivil Koruma'dan Luis Alonso Amaya, yaklaşık 500 kişinin tıbbi tedavi gördüğünü, birçoğunun hastaneye kaldırıldığını ve sağlık bakanı Francisco Alabi'nin yaralıların çoğunun stabil durumda olduğunu ve 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

El Salvador'daki tüm ulusal futbol maçları Pazar günü iptal edilecek ve Salvador Futbol Federasyonu, olanlardan üzüntü duyduğunu ve kurbanların ailelerine desteğini dile getirdi.