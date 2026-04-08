Mısırlı efsane kaleci Essam El-Hadary, kendisinin önderliğinde 3 kez üst üste (2006, 2008 ve 2010) Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Mısır Milli Takımı'ndaki anılarını yad etti.

Mısırlı "On Sport" kanalına verdiği televizyon röportajında, El Hadary'ye, yaptığı kurtarışlardan birinin, Fas milli takımı ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen kaleci Yassine Bounou'nun son Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Manchester City karşısında yaptığı muhteşem kurtarışa benzediği soruldu. Eski Al Ahly ve Zamalek kalecisi şöyle cevap verdi: "Bounou benim kardeşimdir, sadece arkadaşım değil, sürekli iletişim halindeyiz."

Ve şöyle devam etti: "23 yıl önce, 2002'de El Hadji Diouf (eski Senegalli yıldız) karşısında yaptığım kurtarışın, Bono'nun Kulüpler Dünya Kupası'ndaki kurtarışıyla benzerliğine dikkat çekmiştim... Belki de Bono'nun kurtarışı daha kolaydı çünkü altı metre alanı içindeydi, oysa ben orta sahadan tek başına gelen El Hadji Diouf ile karşı karşıya kalmıştım."

Ve ekledi: "Ancak Bono bir iki kez denedi, ta ki Allah ona bu kurtarışta başarı versin."

Kariyerindeki en zor kurtarışa gelince, El-Hadary, El-Haj Diouf'un tek başına kalışını ve Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'nin yıldızı Didier Drogba'ya karşı yaptığı kurtarışları gösterdi.