El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Barcelona ile Real Madrid, bu kez Kral Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk maçı Santiago Bernabeu'da 1-0 kazanan Barça, avantajlı skoru değerlendirip finale çıkmayı amaçlıyor. Real Madrid ise Camp Nou'da bir sürpriz yapma peşinde. Peki El Clasico ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GOAL Türkiye, göz atıyor. El Clasico hangi kanalda? Barcelona ile Real Madrid'in karşılaşacağı yarı final maçı 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak. El Clasico, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. İki takım arasında son maç, 19 Mart'ta La Liga'da oynanmıştı. Camp Nou'daki mücadeleyi Barcelona 2-1 kazanmayı başarmıştı.