Ekvador'un golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası tarihine geçti

Fenerbahçe'nin yıldızı, Ekvador Millî Takımı'nın son altı golüne imzasını atarak büyük bir başarı elde etti.

Enner Valencia, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor.

İlk karşılaşmada ev sahibi Katar'a karşı iki gol atarak turnuvaya yüksek perdeden giriş yapan tecrübeli futbolcu, ikinci karşılaşmayı da boş geçmedi.

Valencia, Hollanda maçında 49. dakikada golü atarak Dünya Kupası tarihine geçti.

Enner Valencia nasıl tarih yazdı?

Ekvador Millî Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son altı golü kaydeden Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına altı gollük seri yakalayan dördüncü isim oldu (Eusebio - Portekiz, Paolo Rossi - İtalya & Oleg Salonko - Rusya).

6 - Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son altı golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına altı gollük seri yakalayan dördüncü isim oldu (Eusebio - Portekiz, Paolo Rossi - İtalya & Oleg Salonko - Rusya). Defter. pic.twitter.com/Rb2otM8kgt — OptaCan (@OptaCan) November 25, 2022

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golünü Twitter'dan böyle paylaştı:

🤩 Valencia gollerine devam ediyor. pic.twitter.com/ImSpVrKo3c — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 25, 2022

Enner Valencia ve Ekvador'u ne bekliyor?

Hollanda ağlarını da havalandırmayı başaran Fenerbahçe'nin golcüsü, maçın sonlarında sakatlık yaşadı ve 90. dakikada yerini Kevin Rodriguez'e bıraktı.

Valencia'nın sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

A Grubu'ndaki puanını dörde yükselten Ekvador, grubun son maçında 29 Kasım'da Senegal ile karşılaşacak. Valencia ve arkadaşları, kritik mücadeleden bir puan aldıkları takdirde gruptan çıkmayı başaracak.