Efsane teknik direktör Capello'dan VAR sistemini kökten değiştirecek öneri

Eski Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ve İngiltere milli takım teknik direktörü Fabio Capello, hakemlerin güncel performanslarını sert sözlerle eleştirdi. Capello, hakemleri “mafya” olarak nitelendirirken, VAR sisteminin daha sağlıklı işlemesi için kontrol odasında eski futbolcuların yer alması gerektiğini savundu.

İspanyol basın kuruluşu Marca’ya verdiği kapsamlı röportajda, Real Madrid dönemine de değinen Capello’ya, son dönemde artan tartışmalı VAR kararları ve hakem standartları soruldu.

“Bırakın, bırakın, bu beni çok kızdıran bir konu” diyen deneyimli teknik adam, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Hakemler bir mafya gibidir. VAR’da eski oyuncuların yer almasını istemezler. Futbolun içinden gelen, oyuncuların kendilerini korumak ya da avantaj sağlamak için yaptıkları hareketleri bilen insanları orada istemezler. Çünkü çoğu zaman kendileri futbol oynamadıkları için bu hareketleri tanıyamıyorlar ve yanlış kararlar veriyorlar.”

Capello, özellikle temas ve faul değerlendirmelerine dikkat çekti:

“Bir oyuncu yüzüne dokunulduğunda kendini yere atıyor ve hakem hemen düdük çalıyor. Ama neden? Ben 1,90 boyundayım, karşımdaki oyuncu 1,75 ise kolum zaten onun yüz hizasında oluyor. Neden düdük çalarsınız? Bu beni deli ediyor.”

VAR için çözüm önerisi

İtalyan teknik adam, VAR sisteminin “düzeltilmesi” için kontrol odasına en az bir eski futbolcunun dahil edilmesinin büyük fark yaratacağını düşünüyor:

“Oraya bir eski oyuncu koyun ve hakeme ‘Bence bu penaltı değil’ ya da ‘Bence bu penaltı’ desin. UEFA ile birlikte penaltı verilen 20 pozisyonu analiz ettik. Eski oyuncular ve antrenörler bu pozisyonları incelediğinde sadece altısının penaltı olduğu, 14’ünün ise penaltı olmadığı sonucuna vardık.”

Capello’nun bu çıkışı, VAR tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde hakemlik sistemi ve futbolun geleceğiyle ilgili yeni bir tartışma başlatmış durumda.