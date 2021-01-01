Efsane devam ediyor: Zlatan Ibrahimovic bir yıl daha Milan'da

Milan ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performanslar sergilemeye devam eden yıldız oyuncusunu takımda tuttu.

Milan bu sezon uzun bir aranın ardından yeniden şampiyonluk mücadelesi vermesinde başrolü oynayan İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla bütün kulvarlarda çıtkığı 25 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez sarsarken, arkadaşlarına da üç gol pası verdi.

2022'ye kadar Milan'da

Ibrahimovic kendisini 30 Haziran 2022'ye dek Milano'da tutacak yeni sözleşmesinin ardından bonuslarla beraber yıllık yedi milyon euro kazanacak.

Milan'ın kulüp binasında eski takım arkadaşı ve şimdilerde Milan'da direktör pozisyonunda çalışan Paolo Maldini'nin de hazır bulunduğu bir törenle imza atan Ibrahimovic, Milan formasıyla 130 maçta 84 gol atmıştı.

Ibrahimovic ne söyledi?

Milan ile imzaladığı yeni sözleşmeyi Twitter hesabından da paylaşan 39 yaşındaki Ibrahimovic, futbol hayatını Milan'da sürdüreceğini kendisine has tarzıyla duyurdu:

"Efsane devam ediyor."

Serie A'ya Juventus formasıyla adım atmıştı

Serie A'ya 2004-2005 sezonunda Juventus ile adım atan Ibrahimovic ilk sezonunda 35 lig karşılaşmasına çıkmış ve 16 gol kaydetmişti.

Juventus'un Serie B'ye düşmesinin ardından üç sezon Inter'de oynayan ve bu takımda üç şampiyonluk yaşayan Ibrahimovic, bir sezon Barcelona'da forma giydikten sonra Milan formasıyla Serie A'ya geri dönmüştü.

Milan'daki ilk sezonunda attığı 14 golle kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan Ibrahimovic, kariyerinin belki de en verimli yıllarında ise dört sezon PSG'de oynamıştı.

Fransız ekibindeki kontratının sona ermesinin ardından iki sezon Manchester United forması giyen Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile yaşadığı iki sezonluk MLS macerasının ardından Milan formasıyla Avrupa'ya geri dönmüştü.

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