Fenerbahçe'ye transferini bir 'meydan okuma' olarak yorumlayan Dzeko, Beşiktaş'ın iki sene önce kendisini istediğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, bu sezon için Türkiye'den sadece Fenerbahçe'nin kendisini istediğini, iki sene önce ise Beşiktaş'ın bir ilgisinin olduğunu açıkladı.

Milliyet gazetesine röportaj veren Boşnak yıldız, Fenerbahçe gibi bir kulübün dokuz sene şampiyonluk yaşayamamasının mümkün olmaması gerektiğini de vurguladı.

Fenerbahçe'ye imza atmasının bir 'meydan okuma' olduğunu belirten Dzeko, ayrıca Manchester City'deki efsanevi şampiyonluk golüne değinirken, Erling Haaland için de ilginç bir benzetme yaptı.

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Edin Dzeko, neler söyledi?

Tecrübeli santrfor, Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de sadece Fenerbahçe beni istedi. 2 sene önce Beşiktaş’ın da bir ilgisi olmuştu. Fenerbahçe yönetimi ile 2 sene önce konuşmuştuk.

"Fenerbahçe gibi bir takımın 9 sene şampiyon olamaması, mümkün olmamalı. Bu da benim buraya gelmem için büyük bir motivasyon ve meydan okumaydı. Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da kalitemle insanları mutlu edebilmek, bu mantaliteyi ve kaliteyi buraya getirebilmek önemli.

"Çünkü bu takımın her sene kupaları kazanmaya ihtiyacı var. Kulüple görüştüğüm zaman beni ne kadar istediklerini gördüm. Bana bütün projeyi sundular. Detay veremem. Ama Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü.

"Size gelip saygı duyduklarını gösterdikten sonra zaten benim için yeterliydi. Onlarla konuştuğum zaman, başkanla da görüştüğümde o da çok istekliydi. Kulübe aşık ve bu kulübün şampiyon olmasını istiyor.

"Bana aynı şeyi söyledi. Sana saha içerisinde ve saha dışında da mantalitene ihtiyacımız var dedi. Takıma yardım edecek başka oyuncular da katıldı."

Dedin Dzeko: "Kadıköy'deki ton ve gürültü, farklı"

Kadıköy'deki atmosfere de değinen Dzeko, Fenerbahçe taraftarıyla ilgili ise şu sözleri sarf etti:

"Türkiye’de atmosferlerin güzel olduğunu biliyordum. Özellikle bizim stadyumumuzda. Gol attığınızda biliyorsunuz ki insanlar adınızı söyleyip şarkılarla kutlayacaklar. Bu da sizi daha duygusal yapıyor.

"Avrupa'da büyük statlarda oynadım. 30 binden 70-80 bin kişilik statlara kadar. Buradaki atmosfer, ton ve gürültü farklı. Burada bütün stadyum bağırıyor. Maça göre değişir.

"Mesela Milan’a karşı oynadığımız yarı final maçında ortam harikaydı. Avrupa'da belki bazı şeyler biraz daha değişik. Ancak burada şarkıların tonları farklı ve daha yüksek. Bu da sizi mutlu ediyor. Çünkü futbol oynarken daha çok eğleniyorsunuz."

Edin Dzko'dan kısa kısa...

QPR maçında son dakikada gelen efsanevi şampiyonluk hakkında

"Şampiyonluk maçında Manchester City formasıyla 2. golü attım. Muhtemelen kariyeriniz boyunca başınıza bir defa gelecek bir olay. Belki son dakikalarda maçlar kazanabilirsiniz, ama son 2 dakikada 2 gol atıp Premier Lig'i kazanmak, özellikle 2. yarıda yaşamış olduğumuz korku sonrası inanılmaz bir duyguydu. 44 yıl sonra şampiyon olduk, bunu açıklamak imkânsız."

Milano mu, İstanbul mu?

"Milano’da 2 yıl yaşadım. İstanbul’a yeni geldik ama çok sevdik. O yüzden ikisi de diyebilirim. Kendimi şimdiden evimde gibi hissediyorum."

Benzema mı Haaland mı?

"Benzema son 10 yıldaki en iyi santraforlardan biri. Haaland da gelecek 10 yılın en iyi santrforlarından biri olacak. Farklılar. Haaland o biraz hayvan gibi, gole aç. Son zamanlarda bir oyuncuda bu özellikleri görmemiştim. Benzema ise klas, teknik, kaliteli oyuncu."

Boşnak böreği mi yoksa köftesi mi?

"Tabağa koyduğunuz zaman ikisini de yerim. İkisi de bizim yemeğimiz. Uzun zamandır Bosna’da değilim. O yüzden arkadaşlarım cevapcici ya da börek getirdiğinde hoşuma gidiyor. Ama cevapcici biraz daha fazla."

Halid Beslic mi Dino Merlin mi?

"Zor bir soru. İkisi birden. İkisini de çok seviyorum. İkisi de Bosnalı. Bosna’nın en iyi şarkıcıları."