Adana Demirspor maçında oyundan çıkarken İsmail Kartal ile tokalaşmayan Dzeko, bu tepkisin hocasına olmadığını açıkladı.

Adana Demirspor karşılaşmasında oyundan çıkarken teknik direktör İsmail Kartal'ın elini sıkmayan ve tepkili gibi görünen Edin Dzeko'dan açıklamada geldi.

Edin Dzeko ne söyledi?

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Boşnak yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kenara gelirken yaptığım hareket asla size değildi. Kendi performansım ve maçta girdiğim pozisyonları değerlendirememem beni biraz üzdü.

Haberin devamı aşağıda

"Takıma katkı sağlayamamak her futbolcunun üzerinde bir baskı yaratır. Ben daha önce forma giydiğim takımlarda da kendi performansım böyle olunca aynı tepkiyi veriyordum.

"Dediğim gibi size bir saygısızlık yapmak istemedim."

Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Dzeko, sahada kaldığı 84 dakika boyunca rakip kaleye 6 şut çekti.

6 şutun 4'ünde kaleyi bulan Dzeko, kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı, uçakta İsmail Kartal ile Dzeko'nun fotoğrafını paylaştı ve 'sorun yok' mesajı verdi.