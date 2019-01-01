Eden Hazard'dan Real Madrid iddialarına yanıt: "Şu anda bunu düşünmüyorum"

Adı Real Madrid ile anılmaya devam eden Belçikalı yıldız, geleceği hakkında konuştu.

'nin yıldızı Eden Hazard, 'den teklif aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

İngiliz ekibiyle 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Hazard, VTM Nieuws'e yaptığı açıklamalarda, "Şu anda Real Madrid konusunu düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda Chelsea forması altında elimden geleni yapmak ve UEFA 'ni kazanmak istiyorum. Bu hafta milli takıma, sonra da Chelsea'ye odaklanacağım. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

Chelsea'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi gerektiğini de belirten Hazard, "Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Hatta kazanmak zorundayız. Ya da ligi ilk dört içinde tamamlamak zorundayız. Taraftarın, teknik heyetin ve bizlerin beklentisi bu. Şu an tek düşüncem bunlar. İki, üç veya dört ay sonra neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Bilindiği üzere Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İspanyol dönemindeki ilk döneminde de Hazard'ı takımında görmek istediğini söylemişti.