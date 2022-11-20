Eden Hazard, Belçikalıların eleştirilerine hak verdi: "En iyi dönemimde değilim ama yine de harika şeyler yapabilirim"

İdil Erin Tetik

Eden Hazard, 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana düşüş yaşadığını kabul ediyor ancak yine de teknik yeteneğine güveniyor.