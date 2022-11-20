Eden Hazard, Belçikalıların eleştirilerine hak verdi: "En iyi dönemimde değilim ama yine de harika şeyler yapabilirim"
- Belçika, Dünya Kupası'ndan önce Mısır ile hazırlık maçına çıktı
- Eden Hazard formsuz görüntüsüyle eleştirildi
- Real Madridli oyuncu bu eleştirilere hak verdi
NE OLDU? Eden Hazard, 2019 yılında Chelsea'den Real Madrid'e büyük bir bonservis ücreti karşılığında transfer oldu. Ancak Belçikalı, Real Madrid'de istikrarlı bir form tutturmakta zorlandı. Belçika, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Mısır ile karşı karşıya gelirken Hazard formsuz bir görüntü sergiledi ve kilolarıyla da eleştirildi.
NE SÖYLENDİ? L'Equipe'e konuşan Eden Hazard şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse 2018'deki seviyede değilim. Belli etmiyorum ama fiziksel olarak çok sorun yaşadım. Bunu söylemeye utanmıyorum."
"2018'de belki de dünyada ilk 10'daydım. Yine öyle olacak mıyım? Sanmıyorum. Ama vücudum el verdikçe yine harika şeyler yapabilirim."
BÜYÜK RESİM: Hazard, yaşadığı sakatlıklar yüzünden Real Madrid'de kariyerinin düşüşe geçtiğini söyledi: "Tekniğimi korudum ama kendime güvenimi kaybettim."
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
HAZARD İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madridli oyuncu, Belçika ile Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele verecek. Gruptaki ilk maçlarını 23 Kasım'da Kanada ile oynayacaklar.
Editörün Seçtikleri
- Eden Hazard'a Belçika Futbol Federasyonu'nun paylaştığı fotoğrafın ardından tepki yağdı
- İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile Arjantin'i destekliyor
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey