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Belçika

Eden Hazard, Belçikalıların eleştirilerine hak verdi: "En iyi dönemimde değilim ama yine de harika şeyler yapabilirim"

İdil Erin Tetik
02:04 GMT+3 20.11.2022
Eden Hazard Belgium 2022:23
Eden Hazard, 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana düşüş yaşadığını kabul ediyor ancak yine de teknik yeteneğine güveniyor.

  • Belçika, Dünya Kupası'ndan önce Mısır ile hazırlık maçına çıktı
  • Eden Hazard formsuz görüntüsüyle eleştirildi
  • Real Madridli oyuncu bu eleştirilere hak verdi

NE OLDU? Eden Hazard, 2019 yılında Chelsea'den Real Madrid'e büyük bir bonservis ücreti karşılığında transfer oldu. Ancak Belçikalı, Real Madrid'de istikrarlı bir form tutturmakta zorlandı. Belçika, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Mısır ile karşı karşıya gelirken Hazard formsuz bir görüntü sergiledi ve kilolarıyla da eleştirildi.

NE SÖYLENDİ? L'Equipe'e konuşan Eden Hazard şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse 2018'deki seviyede değilim. Belli etmiyorum ama fiziksel olarak çok sorun yaşadım. Bunu söylemeye utanmıyorum."

"2018'de belki de dünyada ilk 10'daydım. Yine öyle olacak mıyım? Sanmıyorum. Ama vücudum el verdikçe yine harika şeyler yapabilirim."

BÜYÜK RESİM: Hazard, yaşadığı sakatlıklar yüzünden Real Madrid'de kariyerinin düşüşe geçtiğini söyledi: "Tekniğimi korudum ama kendime güvenimi kaybettim."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

HAZARD İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madridli oyuncu, Belçika ile Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele verecek. Gruptaki ilk maçlarını 23 Kasım'da Kanada ile oynayacaklar.

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