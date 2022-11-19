Eden Hazard'a Belçika Futbol Federasyonu'nun paylaştığı fotoğrafın ardından tepki yağdı
- Dünya Kupası'na yalnızca 1 gün kaldı
- Hazard, Mısır ile oynanan hazırlık maçında sahadaydı
- Belçika federasyonunun paylaştığı formsuz fotoğrafı, Belçika'yı kızdırdı
NE OLDU? Belçika, 2022 Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Mısır ile karşı karşıya geldi. Mısır maçta Mostafa Mohamed ve Trezeguet'in iki golüyle 2-1 galip geldi. Belçika Futbol Fedrasyonu karşılaşmanın sonucunu, resmi sosyal medya hesabından Eden Hazard'ın fotoğrafıyla paylaştı. Ancak maçta iyi bir performans sergileyemeyen Hazard'ın fotoğrafta formsuz ve kilolu çıkması tepkilere neden oldu. Belçikalılar, Real Madrid'in yıldızının bu görüntüsünü eleştirdi.
⏸ Unlucky. #BELEGY #DEVILTIME pic.twitter.com/FaGEkL3JLU— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 18, 2022
NE SÖYLENDİ? Sosyal medyada fotoğrafa tepki gösteren bazı taraftarlar, "Profesyonel futbolcu nasıl bu formda olabilir? Lütfen Hazard'ı sahadan çıkarın" yorumları yaptı.
BÜYÜK RESİM: Eden Hazard bu sezon Real Madrid formasıyla 6 karşılaşmada forma giyebildi. Düzenli olarak sahada yer almaması formunu etkilemiş gibi görünüyor. Ancak Belçika'nın amacı, Hazard'ın kendini yeniden keşfetmesini sağlamak.
HAZARD İÇİN SIRADA NE VAR? Belçika, Dünya Kupası'nda Kanada, Hırvatistan ve Fas ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor. Eden Hazard ve arkadaşları, 2022 Katar'da ilk maçını 23 Kasım'da Kanada'ya karşı oynayacak.
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